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    Mataron a «paturro» y a «yoyo»: Doble homicidio en La Toscana sería por guerra interna de «La Terraza»

    Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades con los alias de ‘Paturro’ y ‘Yoyo’

    Publicado por: SoloDuque

    Mataron a «paturro» y a «yoyo»: Doble homicidio en La Toscana sería por guerra interna de «La Terraza»

    Resumen: Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades con los alias de 'Paturro' y 'Yoyo'. Ambos sujetos contaban con un extenso prontuario delictivo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que inicialmente se reportó como un intento de fleteo en el barrio Toscana, resultó ser un cruento ajuste de cuentas al interior de la estructura criminal ‘La Paralela. El hecho, ocurrido a las 3:30 de la tarde en el sector conocido como La Paralela, dejó dos cabecillas locales muertos y un arsenal de guerra incautado tras una cinematográfica reacción policial.

    Guerra por el control del microtráfico

    Según las labores de inteligencia de la Policía Metropolitana, el doble homicidio está directamente relacionado con una disputa interna por las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes. Esta estructura, denominada ‘La Paralela’, está alineada al Grupo Delictivo Organizado (GDO) ‘La Terraza’ y opera bajo las órdenes de un temido delincuente conocido con el alias de ‘Boney’.

    Los abatidos: ‘Paturro’ y ‘Yoyo’

    Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades con los alias de ‘Paturro’ y ‘Yoyo’. Ambos sujetos contaban con un extenso prontuario delictivo que incluía anotaciones judiciales por:

    Homicidio.

    Tráfico de estupefacientes.

    Porte ilegal de armas de fuego.

    Arsenal de guerra y cuatro capturas

    La reacción inmediata de los uniformados permitió la captura de cuatro presuntos sicarios que intentaban huir de la zona. En el operativo, la Policía logró la incautación de un armamento que evidencia el poder bélico de estas bandas en la comuna 5:

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    1 fusil de asalto.

    1 supresor de sonido (silenciador).

    1 mira telescópica.

    2 pistolas y 2 revólveres.

    Abundante munición de diferentes calibres.

    Investigación contra los autores intelectuales

    Los cuatro detenidos ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

    En contexto: Balacera en el barrio Toscana dejó dos hombres muertos y cuatro capturados con un fusil de asalto

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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