Resumen: El incidente se registró en la Carrera 64C con Calle 113. Según las primeras informaciones, sujetos vestidos con ropas oscuras habrían ingresado al establecimiento y dieron de baja a quienes serían presuntos fleteros

Balacera en el barrio Toscana dejó dos hombres muertos y cuatro capturados con un fusil de asalto

Minuto30.com .- Una tarde de terror se vivió este jueves en el barrio Toscana, perteneciente a la comuna 5 (Castilla), al norte de Medellín. Un intercambio de disparos al interior de un parqueadero dejó como saldo dos hombres fallecidos y una importante operatividad policial que terminó con la detención de varios sospechosos armados hasta los dientes.

Los hechos: ¿Fleteros dados de baja?

El incidente se registró en la Carrera 64C con Calle 113. Según las primeras informaciones, sujetos vestidos con ropas oscuras habrían ingresado al establecimiento y que las víctimas fatales serían presuntos fleteros que habrían sido “dados de baja” en medio de la reacción al asalto.

Testigos en la zona señalaron que los atacantes eran hombres afrodescendientes que huyeron del lugar tras el tiroteo, lo que desató un plan candado inmediato por parte de la Policía Metropolitana.

Impresionante arsenal incautado

Se conoció además que la reacción de las patrullas del sector permitió la interceptación de varios sujetos vinculados al caso. Dentro de las acciones adelantadas en caliente, las autoridades lograron la captura de 4 individuos, a quienes se les halló un arsenal de guerra poco común en este tipo de delitos urbanos:

1 fusil de asalto calibre 5.56 (arma de alta potencia).

1 pistola calibre 9 mm.

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1 revólver calibre .38.

Investigación en curso

Se adelantan las labores de inspección técnica a los cadáveres y recolecta material probatorio en el parqueadero para esclarecer los móviles exactos del hecho.

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Aunque la hipótesis del fleteo cobra fuerza, no descartan que se trate de un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales debido al tipo de armamento incautado, especialmente el fusil.

Los capturados y las armas quedaron a disposición de la autoridad competente para su judicialización.