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    Balacera en el barrio Toscana dejó dos hombres muertos y cuatro capturados con un fusil de asalto

    El incidente se registró en la Carrera 64C con Calle 113

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    Balacera en el barrio Toscana dejó dos hombres muertos y cuatro capturados con un fusil de asalto

    Resumen: El incidente se registró en la Carrera 64C con Calle 113. Según las primeras informaciones, sujetos vestidos con ropas oscuras habrían ingresado al establecimiento y dieron de baja a quienes serían presuntos fleteros

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una tarde de terror se vivió este jueves en el barrio Toscana, perteneciente a la comuna 5 (Castilla), al norte de Medellín. Un intercambio de disparos al interior de un parqueadero dejó como saldo dos hombres fallecidos y una importante operatividad policial que terminó con la detención de varios sospechosos armados hasta los dientes.

    Los hechos: ¿Fleteros dados de baja?

    El incidente se registró en la Carrera 64C con Calle 113. Según las primeras informaciones, sujetos vestidos con ropas oscuras habrían ingresado al establecimiento y que las víctimas fatales serían presuntos fleteros que habrían sido “dados de baja” en medio de la reacción al asalto.

    Testigos en la zona señalaron que los atacantes eran hombres afrodescendientes que huyeron del lugar tras el tiroteo, lo que desató un plan candado inmediato por parte de la Policía Metropolitana.

    Foto: Cortesía

    Impresionante arsenal incautado

    Se conoció además que la reacción de las patrullas del sector permitió la interceptación de varios sujetos vinculados al caso. Dentro de las acciones adelantadas en caliente, las autoridades lograron la captura de 4 individuos, a quienes se les halló un arsenal de guerra poco común en este tipo de delitos urbanos:

    1 fusil de asalto calibre 5.56 (arma de alta potencia).

    1 pistola calibre 9 mm.

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    1 revólver calibre .38.

    Foto: Cortesía

    Investigación en curso

    Se adelantan las labores de inspección técnica a los cadáveres y recolecta material probatorio en el parqueadero para esclarecer los móviles exactos del hecho.

    Lea también: Video. Mataron a «paturro» y a «yoyo»: Doble homicidio en La Toscana sería por guerra interna de «La Terraza»

    Aunque la hipótesis del fleteo cobra fuerza, no descartan que se trate de un enfrentamiento entre estructuras delincuenciales debido al tipo de armamento incautado, especialmente el fusil.

    Los capturados y las armas quedaron a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

    Foto: Cortesía

    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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