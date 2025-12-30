Resumen: Un hombre asesinó a Kelly en Anorí mientras testigos grababan el hecho. El agresor se entregó y las autoridades rechazan la indolencia social.

Mataron a Kelly a punta de puñaladas mientras los testigos grababan en Anorí

La tragedia y la indolencia se apoderaron del municipio de Anorí, Antioquia, tras el brutal asesinato de Kelly, una joven de apenas 25 años.

El ataque ocurrió en el sector conocido como La Manguita, donde un hombre agredió repetidamente a la mujer con un arma blanca en plena vía pública.

Según videos que circulan en redes sociales, los testigos prefirieron sacar sus teléfonos para documentar la agonía de la víctima en lugar de intervenir o pedir auxilio.

De acuerdo con Isaí Cortés, secretario de Gobierno de Anorí, el agresor y la víctima habrían tenido un altercado previo en una discoteca del municipio horas antes del ataque fatal, ocurrido cerca de la medianoche. Tras el hecho, las autoridades iniciaron una búsqueda intensa que terminó con la entrega voluntaria del sospechoso en la estación de policía local.

El sujeto enfrenta un proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado, mientras la alcaldía califica el suceso como una “deuda moral” que evidencia la falta de empatía de la comunidad.

Las autoridades emitieron un fuerte pronunciamiento rechazando la indolencia de los transeúntes que ignoraron los gritos de ayuda.

“Nos duele profundamente en lo que nos hemos convertido como sociedad, una sociedad indiferente ante la tragedia del prójimo”, lamentó el funcionario Cortés.

En un comunicado oficial, el municipio fue enfático al señalar que no se trató de un accidente, sino de un acto de violencia de género que no tiene justificación, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para que los celulares dejen de ser herramientas de morbo y se conviertan en instrumentos de solidaridad.

