Resumen: Un adolescente de 17 años fue asesinado en Ciudad Bolívar tras un altercado vecinal por un balón de fútbol. Los dos presuntos responsables fueron detenidos, pero quedaron en libertad, generando consternación en la comunidad.

Mataron a un adolescente en Bogotá por un balón de fútbol

La comunidad de El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, se encuentra consternada tras el asesinato de un adolescente de 17 años en un trágico acto de intolerancia en Bogotá.

La vida del adolescente fue segada en medio de un altercado vecinal que se desató por un hecho tan trivial como un balón de fútbol que cayó en el tejado de una casa.

Presuntamente, el conflicto se originó cuando la hermana menor del joven, de tan solo 13 años, intentó recuperar la pelota y fue agredida verbalmente.

Al ver a su hermana llorando, el joven intervino para llamar la atención a los agresores. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente hasta una riña en la que el adolescente al parecer fue apuñalado mortalmente.

Aunque la Policía inicialmente detuvo a un adulto y un menor de edad presuntamente implicados en el homicidio, ambos recobraron su libertad poco después.

Además de la dolorosa pérdida, la familia ha tenido que soportar hostigamientos en redes sociales, donde allegados de los agresores han intentado vincular falsamente al joven con actividades delictivas.

Este crimen se suma a una alarmante estadística: de acuerdo con la Policía Metropolitana, el 40% de los homicidios en la capital se atribuyen a actos de intolerancia.

El caso del adolescente en Ciudad Bolívar es un doloroso ejemplo de cómo una simple disputa puede terminar en una tragedia fatal, en un reflejo de la crisis de intolerancia en Bogotá.

