Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2

    • Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2

    Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2
    Piloto Sebastián Montoya regresa en Fórmula 2. Busca podio en Monza, recuperándose tras receso de la temporada. Foto: Prema Racing
    Compartir:
    • Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2

    Resumen: El piloto colombiano Sebastián Montoya regresa a la competencia en el Campeonato de Fórmula 2, participando en la undécima fecha en el Autódromo Nacional de Monza, Italia. Luego de un receso de casi un mes, Montoya, que ocupa el noveno lugar en la clasificación general con 72 puntos, busca subir al podio en un circuito donde ha tenido éxito en categorías anteriores. El piloto del equipo Prema Racing, que actualmente está en el séptimo lugar por equipos, expresó su entusiasmo por correr en una de sus pistas favoritas con el objetivo de sumar su primer podio en la categoría.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de un receso de casi un mes, el piloto colombiano Sebastián Montoya, de la Escudería Telmex Claro, regresa a la pista.

    Lo hace para la undécima fecha del Campeonato de Fórmula 2, que se disputará en el Autódromo Nacional de Monza.

    Montoya, quien conduce el auto número 9 del equipo Prema, se encuentra noveno en la clasificación general con 72 puntos.

    El piloto buscará dejar atrás las dos últimas fechas sin puntos y subir al podio en un circuito que le trae buenos recuerdos.

    «La pista de Monza es una de las más importantes por su historia y tradición. Todos quieren ganar ahí y nosotros también llegamos con ese objetivo,» afirmó Montoya.

    Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2

    «Han sido semanas que nos han servido para recargar baterías para estar listos para la parte final de la temporada. Estoy emocionado por lo que aprendimos en Hungría y Bélgica”, dijo.

    Adicionalmente, el piloto colombiano agregó que “Acá es rápido, y también especial porque he hecho podios en la Fórmula Regional, en la F4 y en la F3, entonces le quiero sumar el de F2.»

    El italiano Leonardo Fornaroli lidera la clasificación de la Fórmula 2 con 154 puntos, seguido por el estadounidense Jak Crawford (137) y Richard Verschoor (135).

    En la clasificación por equipos, Invicta Racing encabeza la tabla con 231 unidades, mientras que el equipo de Montoya, Prema Racing, ocupa el séptimo lugar con 107 puntos.

    Horarios de la carrera (hora colombiana)

    El circuito de Monza, de 5.793 kilómetros, será el escenario de la siguiente agenda:

    Calificación: Viernes, 5 de septiembre, a las 8:55 a.m.

    Carrera Sprint: Sábado, 6 de septiembre, a las 7:15 a.m.

    Carrera Feature: Domingo, 7 de septiembre, a las 2:45 a.m.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    ¡Caos en la etapa 11! La Vuelta a España paralizada y sin ganador

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]