Luego de un receso de casi un mes, el piloto colombiano Sebastián Montoya, de la Escudería Telmex Claro, regresa a la pista.

Lo hace para la undécima fecha del Campeonato de Fórmula 2, que se disputará en el Autódromo Nacional de Monza.

Montoya, quien conduce el auto número 9 del equipo Prema, se encuentra noveno en la clasificación general con 72 puntos.

El piloto buscará dejar atrás las dos últimas fechas sin puntos y subir al podio en un circuito que le trae buenos recuerdos.

«La pista de Monza es una de las más importantes por su historia y tradición. Todos quieren ganar ahí y nosotros también llegamos con ese objetivo,» afirmó Montoya.

Montoya retoma la acción en Monza tras el receso veraniego de la F2

«Han sido semanas que nos han servido para recargar baterías para estar listos para la parte final de la temporada. Estoy emocionado por lo que aprendimos en Hungría y Bélgica”, dijo.

Adicionalmente, el piloto colombiano agregó que “Acá es rápido, y también especial porque he hecho podios en la Fórmula Regional, en la F4 y en la F3, entonces le quiero sumar el de F2.»

El italiano Leonardo Fornaroli lidera la clasificación de la Fórmula 2 con 154 puntos, seguido por el estadounidense Jak Crawford (137) y Richard Verschoor (135).

En la clasificación por equipos, Invicta Racing encabeza la tabla con 231 unidades, mientras que el equipo de Montoya, Prema Racing, ocupa el séptimo lugar con 107 puntos.

Horarios de la carrera (hora colombiana)

El circuito de Monza, de 5.793 kilómetros, será el escenario de la siguiente agenda:

Calificación: Viernes, 5 de septiembre, a las 8:55 a.m.

Carrera Sprint: Sábado, 6 de septiembre, a las 7:15 a.m.

Carrera Feature: Domingo, 7 de septiembre, a las 2:45 a.m.

