Matador, el caricaturista que cascaba a su esposa, ahora se burla del físico de Paloma Valencia

Resumen: El caricaturista y candidato al Senado, Julio César González, conocido como "Matador", se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras publicar comentarios y burlas sobre la apariencia física de la candidata presidencial Paloma Valencia, lo que ha sido catalogado por diversas figuras políticas y la Defensoría del Pueblo como un acto de violencia simbólica y misoginia. La indignación en redes sociales ha revivido el pasado delictivo del dibujante, recordando el episodio en el que admitió públicamente haber agredido físicamente a su esposa, un antecedente que ha intensificado las críticas sobre su idoneidad para ocupar un cargo público y su persistente conducta de maltrato hacia la mujer.

El debate electoral en Colombia ha descendido a un terreno personal y polémico tras las recientes publicaciones en la red social X del caricaturista Julio César González, “Matador”. En las últimas horas, González, quien actualmente aspira a una curul en el Senado por el Pacto Histórico, publicó una serie de mensajes y animaciones en los que se mofaba de la apariencia física de la candidata presidencial Paloma Valencia, comparándola con esculturas de Fernando Botero en un tono que ha sido tildado de “grotesco” y “misógino”.

El rechazo unánime: “Discriminación, no crítica”

La reacción no se hizo esperar. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lideró las críticas señalando que este tipo de ataques son “vacíos de contenido” y apelan a estereotipos que buscan deslegitimar a la mujer en la política. “La burla sobre el cuerpo es una forma de discriminación que no cabe en un debate democrático”, afirmó la funcionaria.

A este rechazo se sumaron voces de todo el espectro político, desde la candidata Vicky Dávila hasta la representante Marelen Castillo, quienes coincidieron en que el humor de “Matador” ha cruzado la línea de la sátira política para convertirse en violencia simbólica.

La sombra de la violencia intrafamiliar

La polémica ha servido para que la opinión pública recuerde el oscuro episodio que en 2023 provocó la salida definitiva de “Matador” del diario El Tiempo. En aquel entonces, se reveló una denuncia formal de violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa, Alejandra María Valencia, por hechos ocurridos años atrás mientras el caricaturista se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El antecedente: En marzo de 2023, tras filtrarse los audios de la denuncia, el propio González admitió públicamente la agresión: “La cagué, le pido perdón a mi esposa”, declaró en su momento, confirmando que incluso pasó 16 horas en un calabozo tras el incidente.

Para muchos críticos y usuarios en redes sociales, el actual ataque contra Paloma Valencia no es un hecho aislado, sino una muestra de una conducta sistemática de irrespeto hacia la mujer. Los detractores del caricaturista señalan que alguien con sus antecedentes de violencia física y sus actuales ataques verbales no debería representar a la ciudadanía en el Congreso.

Una campaña bajo la lupa

Mientras la campaña presidencial de Paloma Valencia continúa centrada en sus propuestas de seguridad y economía, el episodio ha puesto a “Matador” en el ojo del huracán. Hasta el momento, el candidato al Senado no se ha retractado de sus burlas, defendiendo sus publicaciones como parte de su libertad de expresión, un argumento que cada vez encuentra menos eco entre las instituciones y las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer.

