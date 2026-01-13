Resumen: Un grupo de titíes grises regresó a su hábitat en el Oriente antioqueño tras un año de rehabilitación. Autoridades piden frenar el tráfico de esta especie endémica.

¡Libres y en manada! Liberan grupo de titíes grises tras un año de rehabilitación en Antioquia

Tras un intenso proceso de rehabilitación que se prolongó por cerca de un año, varios individuos de tití gris (Oedipomidas leucopus) lograron recuperar su libertad en el Oriente antioqueño.

Estos pequeños primates habían llegado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) del municipio de Caldas con graves secuelas físicas y de comportamiento, producto de la tenencia ilegal y el contacto forzado con humanos.

Gracias al trabajo conjunto entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corpocaldas y Cornare, los animalitos recibieron atención especializada para fortalecer sus conductas naturales y aprender a sobrevivir nuevamente por su cuenta en la selva.

La etapa final de su regreso a casa se realizó mediante una técnica conocida como “liberación blanda”. Para esto, se instalaron módulos especiales en el hábitat natural donde los monos recibían alimento mientras exploraban su entorno de manera gradual.

Según Andrés Alberto Gómez Higuita, supervisor del CAVR, el seguimiento comunitario confirmó que el grupo ya no regresó a los módulos y se encuentra completamente readaptado a su zona de distribución natural. Este éxito es un respiro para una especie endémica de la región que ha sido duramente golpeada por el tráfico ilegal.

Los expertos insisten en que la fauna silvestre no son mascotas y que sacarlos de sus bosques rompe el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, se hace un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar a quienes tengan estos animales encerrados en casas o fincas, recordando que la libertad es el único lugar donde estas especies pueden prosperar.

