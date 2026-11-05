MasterChef Celebrity: bajaron del balcón para despedir a Luciano D’Alessandro entre lágrimas

Resumen: Luciano D'Alessandro fue eliminado de MasterChef Celebrity Colombia en la prueba del 4 de noviembre, tras un plato con arroz Diana que el jurado encontró desbalanceado. La despedida hizo llorar a Emiro Navarro y Belén Alonso, y los concursantes bajaron del balcón a abrazarlo. Quedan 11 participantes.

La noche del 4 de noviembre, MasterChef Celebrity vivió una de las despedidas más sentidas de esta temporada: Luciano D’Alessandro quedó eliminado del reality de cocina de RCN tras una prueba de eliminación en la que el jurado encontró las fallas más marcadas en su plato. Con su salida, son 11 los concursantes que siguen en carrera por el título.

El actor venezolano llegó a la instancia decisiva junto a Marcela Carvajal, Verónica Orozco y Jimmy Vásquez, en un reto que tenía como protagonista obligatorio el arroz Diana, producto con el que cada uno debía construir su propuesta frente a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Por qué eliminaron a Luciano D’Alessandro de MasterChef Celebrity?

Luciano presentó una receta a la que llamó «Bowl con todo»: salmón ahumado, atún con salsa de soja, aguacate y una mayonesa preparada por él mismo. Sin embargo, en la devolución los chefs señalaron problemas en el balance de los ingredientes y coincidieron en que el ahumado se tomó el plato, además de que faltaba una presencia más marcada de la soya.

«A mí me falta sazón en el arroz, el arroz se me queda muy planito por más mayonesa que tengamos. Podría ser como con una soya y limón, pero hay un ingrediente que no baila aquí», le dijo el chef Nicolás de Zubiría antes de conocerse la decisión.

La noche tuvo otros protagonistas. Verónica Orozco se ganó el tradicional «cachete» de Jorge Rausch, un gesto que el chef reserva para las preparaciones que cumplen sus expectativas, con un plato dedicado a su hija que la sacó de la zona de riesgo. Jimmy Vásquez también convenció al jurado con un bowl inspirado en referentes de la cocina colombiana.

Así las cosas, la definición quedó entre Marcela Carvajal y Luciano D’Alessandro, y finalmente el actor fue el escogido para abandonar la cocina más famosa del país.

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La despedida que partió el corazón de Emiro Navarro

Cuando se confirmó la eliminación, Luciano D’Alessandro mantuvo la calma y aceptó el resultado del jurado. La reacción de sus compañeros fue otra historia: los participantes bajaron del balcón para abrazarlo, una escena que no se había repetido en lo que va de esta temporada de MasterChef Celebrity.

La chef Belén Alonso lloró durante la despedida y resaltó el trato que el actor siempre tuvo con el grupo. Pero los más quebrados fueron Emiro Navarro y Robert Farah, dos de sus amigos más cercanos dentro de la competencia.

«Se me hace muy difícil tener que asimilar esto, no lo esperé tan pronto; él se ve muy tranquilo y eso me da un poco de tranquilidad a mí, pero la verdad, tener que despedirlo a él me parte un poco el corazón», dijo Emiro Navarro entre lágrimas.

Antes de salir, el actor contó que dudó en aceptar la invitación al programa, pero que su intuición le dijo que esta era su edición. «No podía estar en otra edición, era esta y este era el momento hasta donde tenía que llegar (…) Sin duda mañana voy a extrañar esto. Gracias, Colombia», expresó.

La de Luciano fue una de las participaciones más exigentes de la temporada: enfrentó 10 pruebas de eliminación, una cifra que lo ubicó entre los concursantes que más veces tuvieron que defender su permanencia en la cocina de MasterChef Celebrity.

El capítulo también dejó la ausencia de Tuto Patiño, quien no pudo participar en el reto por un problema en una pierna.

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Luciano D’Alessandro, venezolano y ciudadano colombiano desde 2019, construyó buena parte de su carrera actoral en Colombia y en el reality se ganó el cariño del público y de sus compañeros, que lo despidieron como a uno de los grandes de esta edición.