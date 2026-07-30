Resumen: La masacre en Soacha dejó tres integrantes de una misma familia asesinados, entre ellos dos menores de edad. Las autoridades investigan el crimen.

Masacre en Soacha: asesinan a tres integrantes de una misma familia dentro de su vivienda

La masacre en Soacha mantiene en alerta a las autoridades de Cundinamarca luego de que tres integrantes de una misma familia fueran hallados sin vida al interior de una vivienda ubicada en la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos. Entre las víctimas se encuentran un adolescente de 16 años y un menor de 12 años.

El crimen ocurrió el pasado 28 de julio y fue descubierto cuando unidades de la Policía ingresaron al inmueble, donde encontraron los cuerpos de las tres personas.

De manera preliminar, las autoridades establecieron que todas las víctimas pertenecían al mismo núcleo familiar, aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de la tercera persona fallecida.

Según la información recopilada por los investigadores, varios hombres armados habrían llegado hasta la vivienda y, presuntamente, dispararon contra las víctimas antes de huir del lugar. El hecho ha causado conmoción entre los habitantes del municipio debido a que ocurrió dentro de una residencia y porque dos de los fallecidos eran menores de edad.

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Tras conocerse la masacre en Soacha, unidades de la Policía Metropolitana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín adelantan labores de inspección judicial, entrevistas a vecinos y recolección de elementos materiales probatorios para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Las autoridades informaron que, por el momento, manejan varias líneas de investigación. Entre las hipótesis que son analizadas figuran un posible ajuste de cuentas o una eventual relación con actividades de microtráfico. Sin embargo, recalcaron que ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y todas continúan siendo objeto de verificación.

Hasta ahora no se reportan personas capturadas por este caso y tampoco se ha informado si las víctimas habían recibido amenazas antes del crimen. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene presencia en el sector y la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer la masacre en Soacha y dar con el paradero de los responsables.

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