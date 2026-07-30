Abelardo De La Espriella convocará su primer Consejo de Ministros antes de posesionarse

Resumen: Abelardo de la Espriella encabezará un Consejo de Ministros y un retiro espiritual con su gabinete antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella continúa ajustando los últimos detalles de la transición hacia su gobierno y esta semana encabezará un Consejo de Ministros y un retiro espiritual en Barranquilla, encuentros con los que busca fortalecer la articulación de su gabinete antes de asumir la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con la agenda oficial, este jueves 30 de julio el presidente electo participará durante la mañana en las sesiones de trabajo del empalme territorial. Posteriormente, en horas de la tarde, liderará una reunión con los ministros designados para revisar los avances del proceso de transición y coordinar las primeras acciones que desarrollará la nueva administración durante sus primeros días de gobierno.

El encuentro, presentado por su equipo como un Consejo de Ministros, hace parte de la etapa final del empalme con el gobierno saliente y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre los integrantes del gabinete, además de definir prioridades para el inicio del mandato presidencial.

Durante el fin de semana, Abelardo De La Espriella se trasladará a Barranquilla para participar en un retiro espiritual junto con los ministros, asesores y funcionarios que integrarán el denominado Gobierno de la Patria Milagro. Será la primera reunión presencial de todo el equipo antes de la posesión presidencial.

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Según informó el equipo de comunicaciones del mandatario electo, el retiro busca convertirse en un espacio de reflexión, unidad y preparación frente a los retos que asumirá la nueva administración. La actividad, señalaron, estará orientada por principios como la fe, el trabajo en equipo, la humildad, el propósito compartido y la guía de Dios como fundamentos para el ejercicio del servicio público.

En paralelo, el presidente electo ha reiterado que una de las principales apuestas de su gobierno será fortalecer la presencia institucional en las regiones. Para ello, anunció jornadas de trabajo con alcaldes y gobernadores con el propósito de avanzar en proyectos relacionados con infraestructura, acceso al agua, salud, oportunidades para los jóvenes y atención a comunidades vulnerables.

La estrategia de descentralización también quedó reflejada en la decisión de realizar la posesión presidencial en Cali, una iniciativa aprobada por el Senado y que, según el presidente electo, simboliza el compromiso de llevar el Gobierno Nacional a los territorios y fortalecer la relación con las autoridades locales.

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