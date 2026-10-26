Masacre en Suaza: la Policía dice que campesinos reaccionaron a una extorsión de presuntos disidentes

Resumen: La Policía Huila indicó que presuntos disidentes llegaron a exigir dinero a pobladores de la vereda La Palma, en Suaza, y que la comunidad reaccionó. Seis personas murieron. El alcalde anunció un consejo de seguridad e Indepaz la registró como la masacre 101 del año.

La masacre de Suaza, en el sur del Huila, tiene una nueva versión oficial. La Policía Huila señaló que seis personas murieron en la vereda La Palma después de que un grupo que se identificó como disidencia de las antiguas Farc llegara a exigir dinero a algunos pobladores y la comunidad reaccionara. Las autoridades advierten que la información es preliminar y que los hechos son materia de investigación.

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Qué dijo la Policía sobre lo ocurrido en La Palma

Según el comunicado, unas personas que se identificaron como un grupo disidente llegaron a la zona exigiendo dinero a algunos habitantes de la vereda. En medio de esos hechos, un ciudadano de la comunidad habría resultado herido por acción de quienes pedían el dinero y habría fallecido posteriormente.

Como respuesta, los habitantes del sector habrían atacado a los presuntos extorsionistas y cinco de ellos murieron. La institución indicó que se adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, determinar responsabilidades y terminar de identificar a las personas fallecidas.

En un balance anterior, las primeras informaciones apuntaban a que cinco de las víctimas se movilizaban en una camioneta que fue encontrada incinerada junto con los cuerpos, y que una sexta persona, habitante de la zona, habría muerto durante un cruce de disparos. Esa versión coincide en el número de víctimas, pero las autoridades todavía no han confirmado oficialmente todos los detalles de la secuencia.

El alcalde habló de seis víctimas y de un consejo de seguridad

El alcalde de Suaza, Francisco Cuéllar Calderón, explicó que unidades de la Policía, el Ejército, el GAULA, la SIJÍN y el CTI de la Fiscalía estaban en el lugar adelantando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de información. El mandatario habló de seis víctimas, cuatro hombres y dos mujeres, y anunció un consejo de seguridad para analizar lo sucedido y definir medidas.

Cuéllar Calderón contó que, según la comunidad, algunas de las víctimas serían integrantes de grupos disidentes dedicados a temas extorsivos. También señaló que no tiene certeza sobre lo que realmente pasó y que las indagaciones apenas están en curso. De acuerdo con el alcalde, varios presidentes de juntas de acción comunal le habían hecho llegar mensajes y llamadas en los días previos, porque un grupo estaba citando a las comunidades para pedir dinero y obtener información, y las instituciones policiales fueron informadas para que brindaran respaldo.

Indepaz la registra como la masacre número 101 del año

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el hecho como la masacre 101 en Colombia durante 2026 y señaló que estaría relacionado, al parecer, con el cobro de extorsiones. La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) también indicó que la masacre estaría relacionada con presuntas exigencias extorsivas, aunque sostuvo que las circunstancias y los móviles aún no han sido esclarecidos.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo incluyó a Suaza en la Alerta Temprana 001 de 2025, en la que advirtió que el municipio enfrenta un riesgo estructural por la presencia y expansión de distintas facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, y por posibles enfrentamientos entre ellas debido a las disputas por economías ilícitas y el control del territorio. Entre las estructuras con presencia en la zona, la organización mencionó al Frente Rodrigo Cadete, a los Comandos de la Frontera y a bandas locales.

Una segunda masacre en menos de 24 horas en el Huila

El caso de Suaza se conoció después del ataque en un establecimiento nocturno de Algeciras, también en el Huila, donde dos hombres en moto llegaron en la madrugada del domingo y dispararon contra las personas que estaban allí. Tres personas murieron en el lugar, según lo informó el comandante operativo (e) del Departamento de Policía Huila, teniente coronel Luis Fernando Viveros. Entre los dos hechos suman nueve víctimas en menos de dos días.

Las autoridades indicaron que en la zona de Suaza, cercana al límite con Caquetá, se mantienen las labores de inspección técnica, la recolección de evidencias y la identificación de las víctimas. Hasta ahora no se han dado a conocer sus nombres, y tampoco se ha confirmado de manera oficial cuántos de los fallecidos pertenecían a un grupo armado ilegal.

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Mientras avanza la investigación, la comunidad de La Palma espera que se aclaren los hechos y que las autoridades definan las medidas de seguridad tras el consejo convocado por la Alcaldía. Las versiones conocidas hasta el momento, incluida la de la Policía Huila, son preliminares y podrían cambiar a medida que los investigadores recojan más información.