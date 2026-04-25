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    IMÁGENES SENSIBLES: El escalofriante video que capta el momento exacto de la explosión en la Vía Panamericana

    De manera preliminar aseguran que entre las víctimas hay un grupo de artistas y músicos del departamento del Cauca que se dirigían a cumplir con compromisos culturales

    Publicado por: SoloDuque

    IMÁGENES SENSIBLES: El escalofriante video que capta el momento exacto de la explosión en la Vía Panamericana

    Resumen: El material audiovisual captado no solo sirve hoy como testimonio del pánico que vivieron los viajeros, sino que se convierte en una pieza clave de evidencia para las autoridades que investigan a los responsables de esta nueva masacre en el suroccidente colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una cámara de seguridad instalada en un vehículo registró el segundo exacto en el que un cilindro con explosivos cayó sobre una buseta y detonó en el sector de El Túnel. Las impactantes imágenes confirman la magnitud de un atentado que dejó al menos 7 civiles muertos, entre ellos un grupo de artistas del Cauca, y 17 heridos.

    El instante del terror en video

    La brutalidad del atentado registrado este sábado en la Vía Panamericana quedó inmortalizada en un video de escasos segundos que hoy estremece al país. Las imágenes, captadas desde la cámara de un conductor que transitaba por la zona, muestran con crudeza el momento exacto del ataque en el sector conocido como El Túnel.

    En la grabación se puede observar una fila de vehículos detenidos en la carretera, en lo que parecía ser una tarde de tránsito habitual. De un momento a otro, la tranquilidad se rompe por un violento estallido que levanta una densa nube de humo, fuego y escombros. El video evidencia cómo la onda expansiva impacta de lleno y sin piedad a los carros particulares y de servicio público que se encontraban en el lugar, confirmando la magnitud letal de la carga explosiva.

    La tragedia del bus: Luto en la música caucana

    El impacto visual del video cobra una dimensión aún más dolorosa al conocerse las historias de quienes se encontraban en la línea de fuego de la detonación.

    Justo en el punto donde se produjo el estallido captado por la cámara, se movilizaba un bus de transporte público intermunicipal. En su interior viajaba un grupo de artistas y músicos del departamento del Cauca que se dirigían a cumplir con compromisos culturales. El vehículo recibió el impacto directo de la explosión, arrebatándole la vida a los talentos locales y sumiendo al gremio cultural en un profundo luto.

    Balance de un ataque indiscriminado

    Las autoridades y los equipos de rescate que llegaron a la zona cero, escenario que el video muestra envuelto en caos, entregaron un balance desolador sobre las víctimas de este ataque dirigido contra la población civil:

    Víctimas fatales: Al menos 7 personas perdieron la vida en el lugar de los hechos.

    Heridos: 17 ciudadanos resultaron gravemente afectados por la metralla y la onda expansiva, siendo trasladados de urgencia a hospitales y clínicas de la región.

    El material audiovisual captado no solo sirve hoy como testimonio del pánico que vivieron los viajeros, sino que se convierte en una pieza clave de evidencia para las autoridades que investigan a los responsables de esta nueva masacre en el suroccidente colombiano.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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