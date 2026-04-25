Resumen: Un atentado con explosivos en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, dejó al menos siete personas muertas y más de 20 heridas, tras la detonación de un cilindro bomba que impactó a un vehículo de transporte y a otros automotores que transitaban por la zona. La explosión causó graves daños en la carretera y obligó a suspender la movilidad en este importante corredor, en medio de una creciente ola de violencia en el suroccidente del país.

¡Masacre en la Panamericana! Atentado con cilindros bomba deja 7 muertos y más de 20 heridos en el Cauca

Una nueva acción violenta sacudió al suroccidente del país en la tarde de este sábado 25 de abril, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en plena vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío.

El ataque dejó, de manera preliminar, siete personas muertas y más de 20 heridos de gravedad, en un hecho que afectó directamente a civiles que transitaban por este corredor vial.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el tramo que conecta a Popayán con el norte del departamento.

En ese punto, un cilindro cargado con explosivos impactó a un vehículo de transporte público que se movilizaba por la zona, generando una fuerte detonación que también alcanzó a otros automotores cercanos.

Las imágenes conocidas tras el ataque muestran la magnitud de los daños: un bus con afectaciones severas en su estructura, vehículos destruidos y un amplio cráter en la carretera, lo que obligó a la interrupción del tránsito en este importante eje que comunica el suroccidente del país.

7 personas asesinadas y 17 personas heridas de gravedad en el nuevo atentado terrorista de las FARC contra una buseta en Cajibío, Cauca La paz total de Iván Cepeda y Petro sigue avanzando pic.twitter.com/oGMwW4ZXvB — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 25, 2026

Víctimas y emergencia en la zona

Aunque en un primer momento no había un balance oficial consolidado, autoridades locales confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran civiles que se desplazaban por la vía en el momento del estallido. Asimismo, varias personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros asistenciales de la región, en medio de la emergencia.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció a través de su cuenta en X, donde entregó un primer reporte de lo ocurrido:

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos.”

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

El mandatario también advirtió que la capacidad hospitalaria en el departamento se encuentra bajo presión debido a la atención de los lesionados, al tiempo que se activaron todos los protocolos de emergencia para responder a la situación.

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Escalada de violencia en la región

Este hecho no es aislado. En las últimas horas se han registrado múltiples acciones violentas en diferentes municipios del Cauca, lo que evidencia un recrudecimiento del conflicto en esta zona del país.

“El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del MinDefensa desde el Cauca.” afirmó el gobernador.

Las autoridades departamentales señalaron que, ante este panorama, fue convocado un consejo de seguridad extraordinario, mientras la Fuerza Pública mantiene operaciones en distintos puntos del territorio para contener la situación.

En su pronunciamiento, Guzmán también hizo referencia a otros hechos recientes en municipios como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, donde se han reportado acciones que afectan tanto a la población civil como a la infraestructura.

“Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado.”

Afectación a la movilidad y contexto de los ataques

La detonación no solo dejó víctimas humanas, sino que también impactó de manera significativa la infraestructura vial. La vía Panamericana, considerada una de las principales arterias de conexión entre el sur y el centro del país, sufrió daños que podrían prolongar las restricciones en la movilidad.

Bendita! Terrorismo en el #Cauca. Destruida quedó la vía Panamericana tras el ataque con cilindros perpetrado en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca. Uno de los artefactos cayó sobre un bus de transporte municipal . Hay heridos y fallecidos . @mindefensa @SenadoGovCo… pic.twitter.com/QZnqS7aC9y — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) April 25, 2026

De manera paralela, se conoció que durante la misma jornada se registraron otros hechos violentos en la región, incluyendo ataques con explosivos en distintos puntos del Cauca y el vecino Valle del Cauca, lo que refuerza la preocupación por la seguridad en el suroccidente colombiano.

Las autoridades continúan con las labores de verificación, atención a las víctimas y recolección de información para esclarecer lo ocurrido, mientras crecen los llamados a reforzar la presencia institucional y garantizar la protección de la población civil en esta zona del país.