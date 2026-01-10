Menú Últimas noticias
    Masacre en La Guajira: balacera a quemarropa dejó cinco muertos

    Cinco personas murieron en una balacera que sembró terror en Maicao. Lo que se sabe de la masacre que sacude a La Guajira.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fotos sacadas de redes sociales.
    Resumen: Masacre en Maicao dejó cinco personas muertas tras ataque armado en el barrio Altos de Parrantial. Comunidad exige mayor seguridad.

    La violencia volvió a tomarse las calles del municipio de Maicao, en La Guajira, tras una masacre registrada en la noche del viernes 9 de enero, que dejó cinco personas muertas y al menos dos más gravemente heridas.

    El ataque ocurrió en el barrio Altos de Parrantial, donde varias personas se encontraban reunidas en una esquina compartiendo cuando fueron sorprendidas por hombres armados.

    De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, los agresores llegaron al lugar a bordo de una camioneta de color gris. Sin mediar palabra, descendieron del vehículo y abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo, generando pánico entre los residentes del sector. Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

    Lea también: FAC prende motores y vigila desde el aire las carreteras de Antioquia

    Las víctimas fatales fueron identificadas como Eider, de 33 años; Janer, de 24; Alex, de 26; Jean Carlos, de 28; y Víctor Manuel, de 31 años.

    En el hecho también resultaron heridas dos personas, quienes fueron auxiliadas por la comunidad y trasladadas de urgencia a un centro asistencial de Maicao, donde permanecen bajo observación médica.

    Este hecho violento sería la primera masacre registrada en el departamento de La Guajira en lo que va corrido del año 2026, lo que ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de la comunidad.

    Las autoridades adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del ataque, que no se descarta estén relacionados con disputas entre grupos armados ilegales que operan en la zona.

