    FAC prende motores y vigila desde el aire las carreteras de Antioquia

    Ojos en el cielo y control en tierra: la FAC activó vigilancia aérea en las vías de Antioquia para acompañar a los viajeros.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de FAC
    Resumen: La Fuerza Aeroespacial Colombiana activó vigilancia aérea en las carreteras de Antioquia para reforzar la seguridad vial y apoyar a los viajeros.

    Las principales carreteras de Antioquia cuentan por estos días con un refuerzo poco común pero clave para la seguridad vial: vigilancia aérea permanente por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

    La estrategia fue activada ante el aumento significativo del flujo vehicular, con el objetivo de acompañar y proteger a miles de viajeros que se movilizan por el departamento.

    Desde el Comando Aéreo de Combate No. 5, la FAC puso en marcha un despliegue especial que incluye vuelos de reconocimiento, monitoreo constante y patrullajes preventivos sobre corredores estratégicos.

    Estas operaciones permiten identificar en tiempo real congestiones, accidentes, bloqueos o cualquier situación que represente un riesgo para los conductores.

    El operativo no se limita únicamente a aeronaves tripuladas. La Fuerza Aeroespacial también está utilizando helicópteros y sistemas remotamente pilotados (drones), lo que amplía la cobertura y permite mantener seguimiento continuo desde distintos puntos críticos. Gracias a esta tecnología, la vigilancia aérea se convierte en una herramienta clave para anticipar emergencias y apoyar la toma de decisiones en tierra.

    Toda la información recolectada durante los sobrevuelos es transmitida de manera inmediata a las unidades del Ejército Nacional y de la Policía que permanecen desplegadas en las vías. Esta articulación interinstitucional facilita respuestas rápidas ante accidentes de tránsito, alteraciones del orden público o emergencias que requieran atención inmediata.

    Aunque el énfasis del operativo está en Antioquia, las acciones también se extienden a zonas estratégicas de Chocó y Córdoba, regiones que registran alta movilidad vehicular y que históricamente presentan retos en materia de seguridad vial durante temporadas de alta afluencia.

    Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, mantener velocidades moderadas y atender las recomendaciones de los organismos de control.

