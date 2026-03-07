Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Helicóptero deportivo se accidentó en zona rural de Caldas: una persona iba a bordo

Un helicóptero deportivo sufrió un accidente en zona rural del municipio de Caldas, Antioquia, específicamente en la vereda La Miel.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en la aeronave se movilizaba una sola persona, el piloto, quien salió ileso tras el incidente.

El helicóptero, que tiene capacidad para dos ocupantes, había despegado desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y realizaba un vuelo de reconocimiento cuando, al parecer, se le apagó el motor, lo que habría provocado el accidente.

Tras la maniobra, la aeronave terminó en un camino destapado junto a un portón metálico, cerca de varias viviendas del sector, y sufrió daños considerables en la hélice y estructura.

Luego del hecho, autoridades y organismos de atención llegaron al lugar para verificar la situación y adelantan las revisiones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió este incidente.