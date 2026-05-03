Resumen: Cuatro hombres fueron asesinados en un ataque armado ocurrido frente a un conjunto residencial en Cúcuta. Entre las víctimas se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias. Las autoridades investigan los hechos, que habrían sido perpetrados por sujetos que se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en el sector.

¡Masacre en Cúcuta! Ataque sicarial deja cuatro muertos, entre las víctimas, un presidente de JAC

Las autoridades investigan un ataque armado que dejó cuatro hombres muertos en la madrugada de este domingo en el área metropolitana de Cúcuta, en un hecho ocurrido frente al conjunto residencial Hibiscos, en el sector del barrio Las Delicias.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró en horas de la madrugada cuando varias personas se encontraban reunidas en el sector. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían llegado al lugar y disparado contra el grupo.

Ataque dejó varias víctimas en distintos puntos del lugar

Según el reporte policial, al llegar las unidades al sitio fueron encontrados tres cuerpos sin vida en el área principal del ataque. Posteriormente, a pocos metros, en una zona cercana, fue hallada una cuarta persona que también habría sido alcanzada por los disparos mientras intentaba escapar.

Las autoridades adelantan labores de verificación para establecer con precisión la dinámica del ataque y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Identificación de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Emilio Leal, de 48 años; William Giovanny López, de 34 años, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias; Sergio Andrés Durán, de 21 años; y una cuarta persona cuya identidad aún no ha sido plenamente confirmada.

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De manera preliminar, se ha indicado que algunos de los fallecidos habían sido vistos previamente en el sector durante reuniones sociales habituales.

Hallazgos en la escena e hipótesis iniciales

Durante la inspección técnica, las autoridades recolectaron vainillas calibre 9 milímetros que fueron incorporadas al material probatorio dentro de la investigación.

Las primeras hipótesis señalan que los atacantes habrían llegado por una vía del sector y posteriormente huyeron por la misma ruta tras cometer el hecho. Sin embargo, estas versiones son materia de investigación y no han sido confirmadas de manera oficial.

Investigación en curso

Las autoridades judiciales y de Policía avanzan en la recolección de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis de pruebas para identificar a los responsables del ataque.

Entre tanto, el caso continúa en investigación para esclarecer los móviles del hecho violento registrado en esta zona del área metropolitana de Cúcuta.