¡Más que música! Karol G revolucionó Coachella con un mercado temporal para emprendedores latinos

Resumen: Más allá de su histórico show como mujer latina, Karol G impulsó en Coachella un mercado tipo “pop-up” con más de 35 emprendimientos latinos, transformando su éxito musical en una plataforma de impacto económico. La iniciativa permitió que negocios locales y organizaciones sociales —algunas enfocadas en apoyar a migrantes— ganaran visibilidad y ventas ante miles de asistentes, cumpliendo la promesa de la artista de generar beneficios tangibles para su comunidad.

La participación de Karol G en Coachella 2026 no solo dejó huella en lo musical. Paralelo a su presentación principal, la artista impulsó una iniciativa enfocada en visibilizar y fortalecer pequeños negocios latinos en Estados Unidos, integrándolos a la dinámica de uno de los eventos más influyentes del entretenimiento global.

Mientras alcanzaba un hito al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival, la cantante articuló una propuesta que conectó su presencia artística con un componente social y económico.

A pocos minutos del Empire Polo Club, en Indio, California, se desarrolló un mercado temporal tipo “pop-up” que reunió a más de 35 emprendimientos liderados por miembros de la comunidad latina.

Una plataforma construida desde la convocatoria

El espacio no surgió como una simple activación comercial, sino como resultado de una invitación abierta realizada a través de redes sociales. Negocios emergentes y organizaciones sin ánimo de lucro pudieron postularse para participar en un entorno que combinó exhibición, venta directa y contacto con nuevos públicos.

La propuesta permitió que asistentes al festival accedieran a productos alineados con la estética de la artista, desde prendas llamativas hasta accesorios y propuestas creativas vinculadas a la identidad latina contemporánea.

Entre las iniciativas participantes estuvo Ponte Your Moños, liderada por Dulce Flores, una joven de 20 años nacida en el Este de Los Ángeles. Su proyecto utiliza el trenzado de cabello con lazos de colores como una forma de recaudar fondos para apoyar a migrantes indocumentados.

La idea tomó fuerza tras el incremento de operativos del ICE durante la administración del expresidente Donald Trump.

“Tiene todo el sentido que nos invitaran, la comunidad de Coachella se ha visto muy afectada, hay muchísimos trabajadores del campo e indocumentados que necesitan nuestra ayuda y nuestra misión es ayudar”, dijo Flores a EFE.

Esto le podría interesar: ¿Censura para ‘La Bichota’? Karol G reveló que le sugirieron no hablar del ICE en su show de Coachella

“Muchas mujeres han llegado a pedir colores de México o de Argentina, porque están orgullosos de donde son”, aseguró Dulce.

Más que visibilidad: oportunidades reales

El mercado integró propuestas de moda, belleza y accesorios, muchas de ellas impulsadas por jóvenes emprendedores. Una de las marcas presentes fue Baddieenbeautiful, creada por Soraya Aguilar, quien destacó el valor de este tipo de espacios para el crecimiento de pequeños negocios.

“Es una marca para ‘baddies’ (mujeres atractivas), como la Bichota”, dijo a EFE la joven, quien se siente agradecida con la cantante por prestar este tipo de plataformas a la comunidad. “Esto nos ayuda a ser reconocidos y ver que nuestro esfuerzo y trabajo vale la pena”, comentó a la agencia de noticias.

Más allá del flujo de ventas durante el evento, la iniciativa representó una oportunidad estratégica de posicionamiento. Estar vinculados a un evento de alcance internacional permitió a los emprendimientos ampliar su visibilidad y conectar con audiencias diversas.

Una apuesta que trasciende el discurso

La creación de este espacio responde a una intención previamente expresada por la artista. En una entrevista con Playboy, había manifestado su interés en generar un impacto concreto en la comunidad latina, en lugar de limitarse a mensajes simbólicos durante sus presentaciones.

El mercado, que también estará disponible el 19 de abril, se configura así como una acción tangible dentro de esa visión: abrir escenarios donde el reconocimiento no sea solo cultural, sino también económico.

En ese contexto, la participación de Karol G en Coachella se proyectó más allá del espectáculo. Su paso por el festival no solo consolidó un logro dentro de la industria musical, sino que evidenció cómo una figura de alcance global puede activar dinámicas que beneficien directamente a su comunidad.