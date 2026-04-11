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Resumen: Karol G reveló que antes de su presentación en Coachella 2026 ha recibido recomendaciones para evitar pronunciarse sobre temas relacionados con el ICE, debido a posibles consecuencias en su estatus migratorio en Estados Unidos. La artista aseguró que estas advertencias provienen de su entorno cercano y evidencian las tensiones que enfrentan los músicos al abordar temas sensibles en escenarios internacionales.

¿Censura para ‘La Bichota’? Karol G reveló que le sugirieron no hablar del ICE en su show de Coachella

Karol G habló sobre la presión que ha recibido en Estados Unidos antes de su presentación en Coachella 2026, uno de los escenarios más importantes de la industria musical a nivel mundial.

La artista reveló en entrevista con la revista Playboy que ha recibido recomendaciones de su entorno cercano para evitar pronunciamientos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su show en el festival, debido a posibles consecuencias en su estatus migratorio.

La artista reveló en entrevista con la revista Playboy que ha recibido recomendaciones de su entorno cercano para evitar pronunciamientos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su show, debido a posibles consecuencias en su estatus migratorio.

Advertencias antes de Coachella

Según explicó, estas recomendaciones provienen de su círculo profesional, que le ha sugerido ser cuidadosa con sus mensajes en tarima.

En ese contexto, compartió una de las frases que ha escuchado: “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’, porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’”.

Debate sobre libertad de expresión en escenarios masivos

El caso ha reabierto la discusión sobre los límites de la expresión artística y las implicaciones migratorias para artistas extranjeros en Estados Unidos, especialmente en eventos de alta exposición como festivales internacionales.

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De acuerdo con lo expuesto por la cantante, existe un ambiente de cautela en torno a los mensajes que se puedan emitir en el escenario cuando se abordan temas sensibles como las políticas migratorias.

Karol G también señaló que este tipo de situaciones reflejan la tensión detrás de grandes eventos musicales, donde cada declaración puede tener repercusiones más allá del ámbito artístico.

Posición frente a su show

Pese a las advertencias, la intérprete aseguró que su presentación en Coachella representa un momento clave en su carrera y una oportunidad para conectar con su público.

Aunque reconoció las limitaciones, manifestó que busca manejar con responsabilidad los mensajes que decida compartir en el escenario por la dimensión internacional del evento.

Su presentación en el festival continúa generando expectativa por su impacto en la música latina y por el posible mensaje que pueda transmitir.