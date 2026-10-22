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Resumen: Buen Comienzo amplió la atención a niños con discapacidad en Medellín: pasó de 1.100 a 1.311 en 2026, y 130 educadores terminaron un diplomado en pedagogía inclusiva.

¡Más niños incluidos! Medellín aumenta la atención para niños con discapacidad en Buen Comienzo

La Alcaldía de Medellín amplió la atención para niñas y niños con discapacidad o alteraciones en el desarrollo en los jardines y centros infantiles Buen Comienzo. La cobertura pasó de 1.100 menores atendidos en 2025 a 1.311 en 2026, es decir, 211 niños más.

El aumento se logró a través de Buen Comienzo Sin Barreras, una estrategia que busca garantizar procesos pedagógicos y una atención ajustada a las necesidades de cada niño.

La directora de Buen Comienzo, Clara Vélez, aseguró que esta atención refleja el compromiso con la garantía de derechos y la construcción de entornos inclusivos para la primera infancia.

Según explicó, el trabajo se hace con un equipo que acompaña a las familias para que tengan herramientas que les permitan reconocer las capacidades y potencialidades de cada niño y niña.

Educadores mejor preparados

Además del aumento en la cobertura, 130 agentes educativos y educadores especiales terminaron un diplomado de 90 horas en Prácticas Pedagógicas Inclusivas en la Educación Inicial.

Estos profesionales son los encargados de acompañar los procesos de los niños con discapacidad y alteraciones en el desarrollo. Con esta formación, Buen Comienzo busca seguir fortaleciendo sus capacidades para brindar una atención integral con enfoque diferencial.

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El diplomado se enfocó en las prácticas pedagógicas inclusivas en la educación inicial, una etapa clave en el desarrollo de los niños.

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«La estrategia Buen Comienzo Sin Barreras cuenta con profesionales idóneos y un equipo multidisciplinario que brinda acompañamiento a las niñas y los niños en sus entornos naturales», afirmó Vélez.

La directora explicó que ese acompañamiento busca que los niños desarrollen sus capacidades en el día a día y que las familias aprendan a convertir sus rutinas en oportunidades para estimular el desarrollo de sus hijos.

También destacó que vincular a los niños a la oferta de Buen Comienzo permite que los procesos de pedagogía inclusiva empiecen desde la primera infancia.

Buen Comienzo Sin Barreras trabaja con un enfoque de derechos, inclusión y equidad. Reconoce las particularidades de cada niño y promueve su desarrollo pleno en entornos de aprendizaje protectores.

La atención se presta en los jardines y centros infantiles Buen Comienzo, donde los niños participan en procesos pedagógicos ajustados a sus necesidades.

Con el aumento de 1.100 a 1.311 niñas y niños atendidos y la formación de 130 educadores, Buen Comienzo amplía su capacidad para acompañar a la niñez con discapacidad y alteraciones en el desarrollo en Medellín.



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