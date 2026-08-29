Resumen: Juan Camilo Delgado, alias ‘Juan’, fue capturado en Apartadó por orden judicial, señalado por las autoridades como presunto autor material del homicidio del docente y líder sindical Daniel Esteban Raigoza Castañeda. El crimen ocurrió en enero de 2025 en Currulao, Turbo, luego de que la víctima fuera reportada como desaparecida. La captura, relacionada también con una investigación por hurto, representa un avance en el esclarecimiento del caso.

¡Más de un año después, hay captura! Alias ‘Juan’ cayó por el homicidio de un líder sindical de Turbo

En Apartadó, Antioquia, fue capturado por orden judicial Juan Camilo Delgado, conocido con el alias de ‘Juan’, quien es señalado por las autoridades como presunto responsable del homicidio de Daniel Esteban Raigoza, docente y líder sindical del municipio de Turbo.

La captura se realizó en el marco de una investigación por los delitos de homicidio y hurto. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Delgado sería el presunto autor material del crimen ocurrido el 13 de enero de 2025 en el corregimiento de Currulao, jurisdicción de Turbo.

El procedimiento representa un avance en la investigación por la muerte de Raigoza, un caso que generó preocupación entre familiares, compañeros de trabajo y habitantes de esta zona del Urabá antioqueño.

El caso que llevó a la investigación

Daniel Esteban Raigoza, de 32 años y originario de Currulao, había sido reportado como desaparecido el 10 de enero de 2025, luego de que sus familiares perdieran contacto con él.

Según la información conocida en ese momento, el docente había salido de su vivienda acompañado por unos amigos con destino a Apartadó. La situación generó preocupación entre sus allegados, debido a que, de acuerdo con lo manifestado por su familia, no era habitual que pasara una noche fuera de su hogar.

Durante los días posteriores se mantuvo la incertidumbre sobre su paradero, hasta que fue encontrado sin vida en un sector ubicado entre los barrios Vélez y Nueva Jerusalén, cerca de una gallera, en el corregimiento de Currulao, Turbo.

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El hallazgo ocurrió después de varios días de búsqueda y permitió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con su muerte.

Captura por orden judicial

En desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades, se logró materializar en Apartadó la captura de alias ‘Juan’, señalado dentro de la investigación como presunto autor material del homicidio.

La orden judicial está relacionada con los delitos de homicidio y hurto, de acuerdo con la información oficial suministrada sobre el procedimiento.

La captura pone nuevamente el caso de Daniel Esteban Raigoza en el centro de la atención, especialmente por tratarse de un docente y líder sindical de Turbo cuya muerte había causado consternación en la comunidad educativa y entre quienes lo conocían.

Por ahora, la persona capturada deberá responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se le atribuyen dentro del proceso. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia, mientras avanza el proceso correspondiente.

El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias relacionadas con el homicidio y la participación que habría tenido el capturado en los hechos.

La captura de alias ‘Juan’ constituye así un nuevo avance dentro de la investigación por la muerte del líder sindical, ocurrida en enero de 2025 en Currulao.