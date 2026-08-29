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Resumen: Un hombre fue enviado a prisión tras aceptar cargos por el feminicidio agravado de su pareja, una joven de 24 años, ocurrido el pasado 21 de agosto en zona rural de Caucasia. Según la Fiscalía, la agresión habría ocurrido luego de que revisara el celular de la víctima. El procesado se entregó voluntariamente en Planeta Rica, Córdoba, donde fue capturado.

Ataque de celos terminó en feminicidio: hombre aceptó cargos y fue enviado a prisión en Caucasia

Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a Leonel Mendoza, procesado por el feminicidio agravado de su pareja sentimental, una joven de 24 años que murió luego de ser atacada en zona rural de Caucasia, Antioquia.

El caso ocurrió el pasado 21 de agosto en la vereda Villa del Socorro, donde se produjo la agresión que terminó con la vida de la mujer. De acuerdo con los elementos presentados durante las audiencias, el hombre habría utilizado un objeto contundente para golpearla en la cabeza.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación señala que el episodio estaría relacionado con un supuesto ataque de celos. Según la hipótesis expuesta por el ente investigador, la situación se habría desencadenado después de que el procesado revisara el teléfono celular de su pareja.

La información conocida sobre el caso no permite establecer otros detalles sobre la discusión o las circunstancias previas a la agresión. Por esta razón, esos aspectos hacen parte de lo que deberá ser determinado dentro del proceso judicial.

El procesado se presentó ante las autoridades en Córdoba

Después de lo ocurrido, Leonel Mendoza salió del lugar donde se presentó la agresión y posteriormente se trasladó hasta el departamento de Córdoba.

Las autoridades ya adelantaban las actuaciones correspondientes para ubicarlo y hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra. Finalmente, el hombre decidió presentarse voluntariamente ante la Policía Nacional en el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Su entrega permitió que las autoridades hicieran efectiva la orden de captura y quedara a disposición de la justicia para responder por los hechos investigados.

Aceptó el delito de feminicidio agravado

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le comunicó formalmente a Leonel Mendoza la imputación por el delito de feminicidio agravado.

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El procesado decidió aceptar los cargos formulados por el ente acusador, con lo que reconoció su responsabilidad frente al delito que se le atribuye en relación con la muerte de su pareja.

Tras escuchar a las partes y analizar los elementos presentados en la diligencia, un juez determinó imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De esta manera, Mendoza permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial y se define la consecuencia penal correspondiente por los hechos.

El caso continúa en la justicia

La aceptación de los cargos y la decisión de enviarlo a prisión representan un avance dentro del proceso, pero todavía corresponde agotar las etapas judiciales previstas para determinar la sanción que deberá cumplir el procesado.

La investigación busca establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven y sustentar ante la justicia los elementos relacionados con el feminicidio agravado que le fue imputado.

El hecho ocurrió en la vereda Villa del Socorro, zona rural de Caucasia, y posteriormente el procesado fue ubicado en Planeta Rica, donde se concretó su captura.

Por ahora, la información oficial conocida del caso establece que Leonel Mendoza aceptó los cargos por feminicidio agravado y quedó bajo medida de aseguramiento en prisión, mientras avanza el proceso judicial.