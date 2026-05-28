¡Más de tres meses incomunicados! San Juan de Urabá sigue sin puente tras emergencia invernal

Resumen: En San Juan de Urabá, la comunidad continúa incomunicada tras la emergencia invernal de febrero que afectó el puente sobre el río San Juan. Más de 7.000 personas siguen cruzando en condiciones precarias mientras esperan la instalación de una estructura metálica prometida por Invías. La Gobernación de Antioquia ha solicitado acelerar las obras, pero la entidad estima su entrega para finales de julio de 2026.

Más de tres meses después del colapso parcial del puente sobre el río San Juan, en el municipio de San Juan de Urabá, las comunidades afectadas continúan esperando la instalación de la estructura metálica prometida por el Instituto Nacional de Vías (Invías). Mientras tanto, miles de habitantes siguen enfrentando dificultades para movilizarse, transportar alimentos y cruzar el afluente en condiciones improvisadas y peligrosas.

La emergencia ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando parte del puente cedió tras las afectaciones ocasionadas por el paso del frente frío. Desde entonces, cerca de 7.000 personas de cinco veredas y del barrio San Juan Oriente quedaron prácticamente incomunicadas, especialmente en el corredor que conecta con la transversal de Las Américas hacia Montería.

Ante la demora en la solución definitiva, la Gobernación de Antioquia volvió a hacer un llamado urgente al Gobierno nacional y al Invías para acelerar las obras y evitar que la comunidad continúe exponiéndose diariamente para cruzar el río.

“Exigimos prontitud en la construcción del puente modular sobre el río San Juan en San Juan de Urabá. La comunidad hoy está arriesgando su vida y sus pertenencias pasando en planchones y tablones sobre el río. Se nos había dicho que esa instalación iba a ser para inicios del mes de mayo, ya nos están diciendo que para julio y no estamos viendo los trabajos de manera acelerada”, afirmó el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón.

La comunidad sigue cruzando en planchones y tablones

Desde el desplome de la estructura, habitantes de la zona han tenido que recurrir a métodos improvisados para movilizar productos básicos, combustibles y mercancías. Los planchones se convirtieron en la única alternativa para cruzar motocicletas, alimentos, cilindros de gas y otros elementos esenciales.

La situación también afecta a estudiantes y trabajadores que diariamente deben atravesar el río utilizando pasos artesanales construidos por la misma comunidad, en medio de riesgos constantes.

Además de las dificultades de movilidad, comerciantes y campesinos han denunciado el incremento de costos en el transporte de mercancías debido a los transbordos obligatorios que deben realizar para llegar a otros municipios del Urabá y hacia Córdoba.

Esto le podría interesar: ¿Crimen pasional? Riña entre mujeres terminó en tragedia en Rionegro

En medio de la emergencia, la Gobernación de Antioquia asumió la construcción de las bases para la instalación del puente metálico, pese a tratarse de una vía nacional. Según explicó la administración departamental, las obras de cimentación fueron entregadas al Invías entre el 3 y el 6 de abril, junto con las correspondientes al puente sobre el río Mulatos, en Necoclí.

La inversión realizada por la Secretaría de Infraestructura para estas intervenciones fue cercana a los 700 millones de pesos.

Invías dice que el puente estaría listo en julio

Aunque inicialmente se había informado que la estructura modular sería instalada durante mayo, la Gobernación indicó que la nueva fecha estimada entregada por Invías apunta ahora al mes de julio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, los retrasos obedecen a trabajos técnicos adicionales que deben realizarse antes del montaje definitivo de la estructura metálica.

William Molano, director operativo de Invías, explicó que actualmente es necesario intervenir uno de los apoyos del puente y adecuar el lecho del río para garantizar la estabilidad de la obra.

“Vamos a garantizar que este apoyo gigante pueda sostener el nuevo puente militar. Estos trabajos necesitan unas adecuaciones adicionales sobre el recho hundido. Queremos informarles que ya vamos a arrancar”, señaló.

La entidad aseguró que el cronograma ya fue socializado con las comunidades y que la fecha prevista para la entrada en operación del puente modular sería el próximo 31 de julio de 2026, una vez finalicen las actividades técnicas y operativas necesarias para garantizar la seguridad de quienes transiten por el lugar.

Hasta ahora, la única estructura instalada por el Gobierno nacional tras las emergencias ocasionadas por el frente frío en Urabá ha sido el puente sobre el río Mulatos, en el municipio de Necoclí.

Mientras tanto, en San Juan de Urabá, la comunidad continúa esperando una solución definitiva que permita restablecer la conexión vial entre Antioquia y Córdoba.