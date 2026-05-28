¿Crimen pasional? Riña entre mujeres terminó en tragedia en Rionegro

Resumen: La Alcaldía de Rionegro y las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la tolerancia ciudadana,

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura inmediata de una mujer señalada de presuntamente causar la muerte de otra mujer en medio de un hecho de intolerancia ocurrido al interior de una vivienda en el municipio de Rionegro.

Los hechos se registraron hacia las 11:00 de la noche de este miércoles 27 de mayo, en el sector Alto del Medio, luego de que al CMC ingresara una llamada alertando sobre una riña al interior de una residencia. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía fueron abordados por un ciudadano que informó sobre una discusión que se habría presentado entre dos mujeres que, al parecer, estarían consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la tarde.

Durante la verificación realizada por las autoridades, fue hallada una mujer inconsciente al interior de una de las habitaciones de la vivienda. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio hicieron presencia en el lugar y confirmaron la falta de signos vitales de la víctima, una mujer de 50 años de edad cuyo deceso estaría asociado, preliminarmente, a un posible caso pasional.

Gracias a la oportuna reacción institucional, en el mismo sitio fue capturada la presunta responsable del hecho, quien fue puesta a disposición de le Fiscalía y deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de homicidio.

De acuerdo con las primeras hipótesis, este lamentable caso estaría relacionado con un hecho de carácter pasional y de intolerancia, ocurrido en medio del aparente consumo de alcohol al interior de la residencia.

La Alcaldía de Rionegro y las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la tolerancia ciudadana, recordando que muchas situaciones violentas tienen origen en discusiones que terminan desencadenando tragedias irreparables.