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Resumen: Un juez condenó a 34 años y 4 meses de prisión a John Caizamo por su responsabilidad en el asesinato de dos jóvenes en Cali en 2020. La decisión se tomó tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostraron su participación en el ataque con arma de fuego ocurrido en los barrios El Pondaje y Charco Azul. Además de la pena de cárcel, también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 20 años.

¡Más de tres décadas tras las rejas! Condenan a responsable del asesinato de dos jóvenes en Cali

Luego de varios años de investigación y del análisis de las pruebas recopiladas durante el proceso judicial, un juez de conocimiento emitió sentencia condenatoria contra John Caizamo por su responsabilidad en la muerte violenta de dos jóvenes ocurrida en la ciudad de Cali.

La decisión judicial se produjo tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que permitió establecer la participación del procesado en un doble homicidio registrado en noviembre de 2020 en la capital vallecaucana.

De acuerdo con la investigación, los hechos sucedieron el 12 de noviembre de ese año, cuando dos jóvenes, de 19 y 15 años de edad, fueron atacados con arma de fuego mientras se movilizaban por sectores ubicados entre los barrios El Pondaje y Charco Azul.

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía logró demostrar que Caizamo fue la persona que accionó el arma contra las víctimas, causándoles la muerte. Con base en las evidencias y testimonios recopilados, el despacho judicial concluyó que existían suficientes elementos para declarar su responsabilidad en los hechos.

Fiscalía logró demostrar su participación en el crimen

El ente acusador presentó ante el juez diferentes pruebas que permitieron reconstruir lo ocurrido y vincular al procesado con el ataque armado que cobró la vida de los dos jóvenes.

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Tras evaluar el material expuesto durante el proceso, el juez determinó que John Caizamo era responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La decisión representa el cierre de una etapa judicial relacionada con un caso que generó impacto en Cali debido a la gravedad de los hechos y a la edad de las víctimas.

Además de la cárcel, deberá cumplir otras sanciones

Como resultado de la sentencia, el condenado deberá cumplir una pena de 34 años y 4 meses de prisión.

A esta sanción se suma una medida adicional impuesta por la justicia que le impedirá ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo de 20 años.

Con esta decisión, las autoridades destacaron la importancia de las labores investigativas y judiciales que permitieron esclarecer lo sucedido y llevar ante la justicia al responsable del doble homicidio ocurrido en el oriente de Cali.

La condena queda en firme como resultado del proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, que sostuvo la acusación hasta obtener un fallo condenatorio en contra del procesado.