¡Más de seis horas de operativo! Autoridades incautan drogas, armas y cierraron cinco locales en Bogotá

Resumen: Las autoridades realizaron un operativo de más de seis horas en La Estanzuela y La Leona, en Los Mártires, donde incautaron varias decenas de dosis de estupefacientes y armas blancas. Además, desmontaron cuatro cambuches, impusieron un comparendo por porte de arma blanca y cerraron cinco de los siete establecimientos inspeccionados por inconsistencias documentales y en la actividad comercial. También fueron revisados hasta 40 motores de tractocamión y se sensibilizó a cerca de 100 personas sobre denuncia y autocuidado.

Una intervención de más de seis horas se realizó en los sectores de La Estanzuela y La Leona, donde las autoridades adelantaron controles contra diferentes conductas delictivas y revisaron establecimientos dedicados a actividades comerciales.

Un operativo interinstitucional se llevó a cabo en la UPZ La Sabana, en la localidad de Los Mártires, con la participación de cerca de 40 funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional.

La jornada estuvo enfocada en labores de inspección, vigilancia y control para intervenir situaciones relacionadas con delitos como la receptación y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante los procedimientos fueron encontradas varias decenas de dosis personales de estupefacientes y diferentes armas blancas.

Uno de los puntos intervenidos fue el sector de La Leona, donde se realizaron controles y revisiones. De manera paralela, en La Estanzuela se adelantó una intervención en la que fueron desmontados cuatro cambuches estructurales. Según la información entregada por las autoridades, en estos lugares estaban ocultos los estupefacientes y las armas blancas que posteriormente fueron incautados por la Policía.

Además de las incautaciones, durante la jornada se impuso un comparendo por porte de arma blanca, como parte de las acciones de control adelantadas en la zona.

Esto le podría interesar: ¡Triste hallazgo! Rescatan a cuatro perros y cinco gatos que vivían en pésimas condiciones en Bogotá

Cinco establecimientos fueron cerrados

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los controles también se extendieron a los establecimientos comerciales de los sectores intervenidos. En total, siete locales fueron verificados por las autoridades y cinco de ellos terminaron cerrados luego de encontrarse inconsistencias relacionadas con la documentación y con la extensión de la actividad comercial.

La intervención también incluyó establecimientos dedicados a la venta y comercialización de autopartes. En estos lugares, el personal encargado de los controles revisó hasta 40 motores de tractocamión como parte de las acciones contra posibles actividades relacionadas con la receptación.

La jornada no se limitó a los procedimientos operativos. Funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad realizaron además actividades de sensibilización con alrededor de 100 personas, a quienes brindaron información sobre las líneas de atención, la importancia de denunciar hechos que puedan representar un riesgo para la comunidad y las medidas de autocuidado.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones hacen parte del trabajo conjunto entre diferentes entidades para fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia, ejercer control sobre los establecimientos comerciales y contribuir a la recuperación del espacio público en los sectores intervenidos.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea 123.