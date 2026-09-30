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    Nacional confirma que «Chicho» Arango será operado en los próximos días de la grave lesión de rodilla

    El club aseguró que el jugador ya se encuentra bajo estricto seguimiento y le reiteró el respaldo total para afrontar las distintas etapas de su rehabilitación

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Luz verde para el debut! Chicho Arango se perfila como la gran novedad de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot
    Chicho Arango en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Nacional confirma que «Chicho» Arango será operado en los próximos días de la grave lesión de rodilla

    Resumen: De acuerdo con el reporte emitido por la institución verdolaga, el atacante será intervenido quirúrgicamente el próximo 5 de octubre de 2026 en las instalaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe. La operación estará a cargo del doctor John Byron Alzate, ortopedista que hace parte del staff médico del equipo.

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    Minuto30.com .- Atlético Nacional confirmó a través de un comunicado oficial que el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, situación que lo obligará a pasar por el quirófano y lo alejará de las canchas.

    De acuerdo con el reporte emitido por la institución verdolaga, el atacante será intervenido quirúrgicamente el próximo 5 de octubre de 2026 en las instalaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe. La operación estará a cargo del doctor John Byron Alzate, ortopedista que hace parte del staff médico del equipo.

    Tiempo de incapacidad

    Si bien al inicio de la semana se especuló que la ausencia de «chicho» sería de al menos 9 meses, el periodo exacto de recuperación no ha sido determinado. El cuerpo médico establecerá los plazos definitivos de su baja una vez finalice la cirugía, basándose estrictamente en los hallazgos intraoperatorios que evidencie la artroscopia.

    Acompañamiento: El club aseguró que el jugador ya se encuentra bajo estricto seguimiento y le reiteró el respaldo total de la directiva, sus compañeros y toda la familia verdolaga para afrontar las distintas etapas de su rehabilitación.

    El equipo antioqueño indicó que continuará emitiendo informes oportunos a la hinchada y a la opinión pública sobre la evolución clínica del delantero a medida que avance su proceso médico.

    chicho arango parte medico

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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