Resumen: Un total de 958 uniformados ascendieron de rango en una ceremonia encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Más de 900 miembros de la fuerza pública ascienden de rango para ponerle freno a la delincuencia en Bogotá

En una solemne ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar, la alcaldía y la cúpula de seguridad llevaron a cabo la imposición de nuevas insignias a un significativo grupo de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El evento contó con la participación del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la institución, el general Giovanni Cristancho, quienes presidieron el ascenso oficial de 958 miembros de la fuerza pública a los grados de comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente y subintendente.

Los nuevos mandos asumirán el compromiso estratégico de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en las diferentes localidades de la capital, orientando sus labores hacia la consolidación del denominado Trinomio de Seguridad.

Este modelo articula de manera directa a la comunidad, las autoridades locales y la Policía Nacional, promoviendo espacios de participación activa para la prevención del delito. Durante la jornada, las autoridades destacaron que estos uniformados jugarán un papel clave en la mejora continua del servicio y en la construcción de entornos más seguros y confiables para los habitantes de la ciudad.

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Con estos ascensos, la alcaldía busca robustecer el pie de fuerza con personal capacitado para enfrentar los retos actuales en materia de orden público.

La alta oficialidad instó a los recién ascendidos a desempeñar sus funciones con estricto apego a la legalidad y cercanía con la ciudadanía, recordando que la labor de estos uniformados es fundamental para devolverle la tranquilidad a los bogotanos en cada uno de los cuadrantes asignados.

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