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    ¡Caiga Pues! Conozca el planazo gratis con rumba, orquestas y show en pleno centro de Medellín

    Arranca una nueva temporada de arte, música y cultura en los espacios públicos de la ciudad con una programación imperdible.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Caiga Pues! Conozca el planazo gratis con rumba, orquestas y show en pleno centro de Medellín

    Resumen: La Alcaldía de Medellín lanzó la estrategia Caiga Pues con eventos artísticos gratuitos en espacios públicos durante el último trimestre del año.

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    La alcaldía de Medellín dio a conocer el lanzamiento de una nueva temporada de la estrategia denominada cultura y entretenimiento en espacios públicos, la cual llevará espectáculos artísticos gratuitos a diferentes puntos de la ciudad durante los últimos tres meses del año.

    Bajo el nombre de «Caiga Pues», la iniciativa busca dinamizar los escenarios urbanos y fortalecer el tejido social, teniendo como epicentro inicial la emblemática plazoleta de San Antonio del Metro, donde este viernes 9 de octubre a partir de las 3:00 p.m. dará inicio oficialmente la programación con entrada completamente libre para toda la ciudadanía.

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    La parrilla inaugural incluirá presentaciones de agrupaciones de baile como Dance Experience, el ritmo tropical de la Orquesta Talento Tropical, la música popular a cargo de Santiago Velásquez, la intervención musical de DJ Deacon y la animación central de Randy.

    Esta oferta artística ha sido seleccionada mediante convocatorias públicas para garantizar la participación del sector independiente, impulsando tanto a talentos emergentes como comunitarios.

    Con estas actividades, la alcaldía promueve la apropiación de los espacios emblemáticos de Medellín y fomenta la convivencia ciudadana a través del arte.

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    Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la programación se extenderá a otros puntos neurálgicos como Parques del Río, el Parque de La Floresta, el Pueblito Paisa, el sector de La Playa, Junín y la UVA Constelaciones en Manrique.

    Desde la Alcaldía se destacó que esta apuesta descentralizada incentiva la participación de artistas locales de formato mediano y pequeño, buscando superar barreras socioculturales y consolidar la cultura como una herramienta efectiva de transformación e inclusión social.

    Los detalles de la agenda pueden consultarse aquí.

    ¡Caiga Pues! Conozca el planazo gratis con rumba, orquestas y show en pleno centro de Medellín

    Foto de cortesía.

    ¡Caiga Pues! Conozca el planazo gratis con rumba, orquestas y show en pleno centro de Medellín

    Foto de cortesía.

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