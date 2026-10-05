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Resumen: La Brigada 14 del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturó en el corregimiento La Unión de Puerto Nare a un hombre señalado de pertenecer a la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. Durante el operativo fueron incautadas más de 800 unidades de munición, un arma de fuego, radios de comunicación, celulares y material relacionado con actividades extorsivas. Según las autoridades, el resultado afecta las capacidades criminales y financieras de esta estructura en el Magdalena Medio antioqueño.

¡Más de 800 municiones incautadas! Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en Puerto Nare

Una operación conjunta adelantada en Puerto Nare, Antioquia, terminó con la captura de un hombre que, según las autoridades, sería integrante de la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, estructura señalada como un Grupo Armado Organizado (GAO).

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento La Unión, hasta donde llegaron tropas de la Brigada 14 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y con participación interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación.

El material encontrado durante el operativo

Durante la operación, las autoridades reportaron la incautación de más de 800 unidades de munición, además de un arma de fuego, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del resultado del procedimiento.

También fueron encontrados radios de comunicación y celulares, junto con material que estaría relacionado con actividades extorsivas atribuidas a la estructura ilegal.

La incautación de estos elementos hace parte del resultado obtenido por las autoridades durante la operación desarrollada en el corregimiento La Unión.

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Una operación conjunta en el Magdalena Medio antioqueño

El procedimiento fue ejecutado por las tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía.

En desarrollo de operaciones militares, tropas de la #Brigada14 en coordinación con @PoliciaColombia y de manera interinstitucional con la @FiscaliaCol, capturaron a un sujeto que presuntamente sería integrante de la Subestructura Pacificadores de Samaná del GAO Clan del Golfo, en el corregimiento La Unión de Puerto Nare, Antioquia. Durante la operación fueron incautadas más de 800 unidades de munición, un arma de fuego, radios de comunicación, celulares y material relacionado con actividades extorsivas. Este resultado afecta las capacidades criminales y financieras de esta estructura ilegal en el Magdalena Medio antioqueño. #ContraLaAmenaza — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) October 5, 2026

La acción permitió capturar al hombre señalado de pertenecer a la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, mientras que los elementos encontrados fueron incautados durante la operación.

De acuerdo con las autoridades, el resultado representa una afectación a las capacidades criminales y financieras de esta estructura ilegal en el Magdalena Medio antioqueño, debido a los elementos relacionados con sus actividades que fueron encontrados durante el procedimiento.

La persona capturada quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras los elementos incautados pasan a hacer parte de las actuaciones correspondientes.