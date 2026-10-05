Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Más de 800 municiones incautadas! Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en Puerto Nare

    Las autoridades también hallaron equipos de comunicación y elementos que estarían relacionados con actividades extorsivas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Más de 800 municiones incautadas! Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en Puerto Nare
    Foto: Ejército
    ¡Más de 800 municiones incautadas! Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en Puerto Nare

    Resumen: La Brigada 14 del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturó en el corregimiento La Unión de Puerto Nare a un hombre señalado de pertenecer a la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo. Durante el operativo fueron incautadas más de 800 unidades de munición, un arma de fuego, radios de comunicación, celulares y material relacionado con actividades extorsivas. Según las autoridades, el resultado afecta las capacidades criminales y financieras de esta estructura en el Magdalena Medio antioqueño.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una operación conjunta adelantada en Puerto Nare, Antioquia, terminó con la captura de un hombre que, según las autoridades, sería integrante de la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, estructura señalada como un Grupo Armado Organizado (GAO).

    El procedimiento se desarrolló en el corregimiento La Unión, hasta donde llegaron tropas de la Brigada 14 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y con participación interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación.

    El material encontrado durante el operativo

    Durante la operación, las autoridades reportaron la incautación de más de 800 unidades de munición, además de un arma de fuego, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del resultado del procedimiento.

    También fueron encontrados radios de comunicación y celulares, junto con material que estaría relacionado con actividades extorsivas atribuidas a la estructura ilegal.

    La incautación de estos elementos hace parte del resultado obtenido por las autoridades durante la operación desarrollada en el corregimiento La Unión.

    Esto le podría interesar: ¡Tres hurtos en un mes! Capturan a joven de 18 años señalado de cometer robos armados en Medellín

    Una operación conjunta en el Magdalena Medio antioqueño

    El procedimiento fue ejecutado por las tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía.

    La acción permitió capturar al hombre señalado de pertenecer a la Subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, mientras que los elementos encontrados fueron incautados durante la operación.

    De acuerdo con las autoridades, el resultado representa una afectación a las capacidades criminales y financieras de esta estructura ilegal en el Magdalena Medio antioqueño, debido a los elementos relacionados con sus actividades que fueron encontrados durante el procedimiento.

    La persona capturada quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras los elementos incautados pasan a hacer parte de las actuaciones correspondientes.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.