Resumen: Una operación del Ejército y el CTI permitió intervenir una Unidad de Producción Minera en la vereda Piedras Blancas, de Sonsón, que presuntamente era utilizada por el Clan del Golfo. Durante el procedimiento fueron inutilizados una excavadora, tres motores diésel y cuatro clasificadoras de oro, además de combustible y otros elementos. La unidad tendría una producción aproximada de 3.000 gramos de oro mensuales.

¡Más de $680 millones! Golpean operación minera que estaría al servicio del Clan del Golfo en Sonsón

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía permitió intervenir una Unidad de Producción Minera ubicada en la vereda Piedras Blancas, en Sonsón, Antioquia, que presuntamente era utilizada por la Subestructura Gener Morales, del grupo criminal Clan del Golfo.

En el procedimiento participaron soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, en el lugar se encontraron equipos, maquinaria y elementos destinados a las actividades de explotación minera. Las autoridades procedieron a inutilizar parte de esta infraestructura, con el objetivo de afectar la operación económica que estaría relacionada con esta estructura criminal.

Maquinaria y combustible fueron inutilizados

Entre los elementos intervenidos se encuentra una excavadora, tres motores diésel y cuatro clasificadoras metálicas utilizadas para el procesamiento de oro. A esto se suman 980 galones de ACPM, 400 galones de gasolina y aproximadamente 600 metros de manguera, además de otros elementos empleados en la actividad minera.

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La afectación económica calculada por las autoridades supera los 680 millones de pesos. Esta estimación corresponde al valor de la infraestructura y la maquinaria que fueron intervenidas durante el procedimiento.

#ContraLaAmenaza | En la vereda Piedras Blancas, de Sonsón, Antioquia, soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, con el CTI de la @FiscaliaCol, intervinieron una Unidad de Producción Minera utilizada presuntamente por la Subestructura… pic.twitter.com/xznQlt9VoL — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 24, 2026

La operación también permitió establecer la capacidad de producción que tendría esta unidad minera. Según la información suministrada, la infraestructura permitía una producción aproximada de 3.000 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial estaría cercano a los 1.300 millones de pesos.

Operación busca afectar las rentas de la estructura criminal

La intervención fue realizada en un punto señalado como parte de las actividades mineras presuntamente utilizadas por la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo. Con la inutilización de los equipos y demás elementos, las autoridades buscan afectar las economías ilícitas asociadas a esta actividad.

Además del componente económico, la acción tiene relación con la protección de los recursos naturales y del territorio antioqueño, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

El procedimiento se suma a las acciones adelantadas por la Fuerza Pública y la Fiscalía para intervenir actividades de minería vinculadas presuntamente con estructuras criminales en el departamento.