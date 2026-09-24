Resumen: Una mujer de 24 años fue judicializada por presuntamente arrojar agua caliente a su hermano de 16 años en Copacabana. El adolescente sufrió quemaduras de segundo grado y recibió una incapacidad médico-legal de 25 días. La procesada fue capturada en flagrancia y recibió medida de aseguramiento domiciliaria en un inmueble diferente al de la víctima.

¡Le echó agua caliente a su hermano! Mujer fue judicializada por presunta violencia intrafamiliar en Copacabana

Una mujer de 24 años fue judicializada por la presunta agresión contra su hermano menor de edad, quien habría resultado con quemaduras de segundo grado luego de que, según la investigación, le arrojara agua caliente durante la madrugada del pasado 19 de septiembre en una vivienda del barrio El Tablazo, en Copacabana, Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron al interior de la vivienda y tuvieron como víctima a un adolescente de 16 años. Tras la agresión, el menor presentó quemaduras de segundo grado en la espalda y parte de la extremidad superior derecha.

La gravedad de las lesiones quedó establecida en una incapacidad médico-legal de 25 días, según los elementos recopilados durante la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Esto le podría interesar: ¡Buenas noticias para Antioquia! Embarazos adolescentes cayeron un 9,4 % durante el ultimo año

Captura en flagrancia

Momentos después de la presunta agresión, servidores de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a la mujer de 24 años, quien posteriormente quedó a disposición de las autoridades para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Con base en los hechos investigados, la Fiscalía General de la Nación le hizo traslado de escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Durante la audiencia, la procesada no aceptó el cargo que le fue atribuido por el ente acusador. Posteriormente, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento de carácter domiciliario.

La medida deberá cumplirse en un inmueble diferente al lugar donde permanece la víctima, de acuerdo con la decisión judicial.

El proceso continúa bajo la investigación de las autoridades, mientras la mujer enfrenta la acusación por la presunta agresión contra su hermano de 16 años.