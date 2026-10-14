Resumen: Las movilizaciones de este 14 de octubre en Medellín avanzan con normalidad. Más de 600 integrantes de la Policía y el Ejército acompañan la jornada, que ya llegó al Parque de las Luces.

¡Más de 600 uniformados en la calle! Así avanzan las movilizaciones en Medellín

Las movilizaciones que se realizan este miércoles 14 de octubre en Medellín avanzan con normalidad y, hasta el momento, sin alteraciones del orden público. Así lo informó la Alcaldía de Medellín, que a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia puso en marcha un dispositivo interinstitucional para acompañar la jornada.

De acuerdo con la alcaldía, el propósito del operativo es garantizar el derecho a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, cuidar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos que se desplazan por la ciudad durante el día.

La jornada en la capital antioqueña hace parte de una serie de manifestaciones convocadas en diferentes ciudades del país por organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos. Entre los motivos de las protestas están las demandas del magisterio, las condiciones laborales y otros reclamos de carácter social y ambiental.

Policías, soldados y ambulancias: así es el despliegue en la ciudad por movilizaciones

Para acompañar las marchas, las autoridades dispusieron 356 uniformados de la Policía Metropolitana y 272 soldados del Ejército. En total, son 628 integrantes de la fuerza pública los que hacen presencia durante la jornada en Medellín.

A ese dispositivo se suman funcionarios de la Personería Distrital, los equipos de Paz y Derechos Humanos, la Secretaría de Movilidad y los organismos de socorro, que trabajan de manera articulada mientras avanzan los recorridos.

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El plan también incluye una capacidad de respuesta ante emergencias. Siete estaciones de bomberos se mantienen en alerta, mientras que el sector Salud tiene disponibles 17 ambulancias y cinco motos para atender cualquier situación que se presente.

El seguimiento de la jornada se coordina desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde las entidades monitorean de manera permanente el desarrollo de las movilizaciones. Desde ese espacio se busca reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad y mantener la coordinación entre las distintas instituciones que participan en el operativo.

En Medellín, los manifestantes salieron desde dos puntos principales: la Universidad de Antioquia y la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).

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Según el reporte oficial, la marcha que partió desde ADIDA se desarrolló sin novedades. En la Universidad de Antioquia, por su parte, se registró una concentración de aproximadamente 600 estudiantes.

Los manifestantes avanzan por la avenida Oriental, y los primeros grupos ya llegaron al Parque de las Luces, en el centro de la ciudad.

Antes de que iniciara la jornada, el alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado para que «las protestas se desarrollen sin violencia ni vandalismo». Su mensaje se dio en medio de la preparación del dispositivo de acompañamiento dispuesto por la Alcaldía.

No solo en Medellín se tomaron medidas

En las demás ciudades donde se convocaron manifestaciones, las autoridades locales también dispusieron acompañamiento policial y puestos de mando para vigilar las concentraciones y atender posibles afectaciones a la movilidad.

En el caso de la capital antioqueña, la participación de la Secretaría de Movilidad en el dispositivo apunta precisamente a atender esas posibles afectaciones en las vías por donde pasan los manifestantes.

La presencia de la Personería Distrital y de los equipos de Paz y Derechos Humanos hace parte del esquema con el que la Alcaldía busca garantizar que la protesta se realice de forma pacífica y con las garantías correspondientes.

Mientras la jornada continúa, las autoridades mantienen el monitoreo sobre las movilizaciones y la articulación entre las entidades desde el PMU. La alcaldía reiteró que el acompañamiento busca que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a manifestarse y que, al mismo tiempo, se preserve la tranquilidad en Medellín durante este miércoles.

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