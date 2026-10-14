Resumen: Mientras Medicina Legal avanza en estudios complementarios de antropología y patología forense para determinar científicamente la causa biológica de su muerte, la familia y la ciudadanía exigen saber la verdad completa: quién se la llevó, qué le hicieron y por qué el Estado tardó más de un año en encontrar respuestas.

En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de la niña Ayelén Sofía Páez: ¿qué le pasó?

Minuto30.com .- Tras catorce meses de incertidumbre desde su desaparición en Bogotá, el hallazgo de los restos de la menor en zona rural de Sopó abre una compleja investigación penal. Medicina Legal confirmó su identidad mediante pruebas genéticas, mientras la Fiscalía indaga una hipótesis central de homicidio.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor Ayelén Sofía Páez en zona rural del municipio de Sopó, Cundinamarca, puso fin a una angustiosa búsqueda que se prolongó durante más de catorce meses, pero abrió de inmediato un interrogante desgarrador para su familia y la sociedad colombiana: ¿qué le pasó a la niña desde el 9 de agosto de 2025 hasta el momento en que sus restos fueron divisados en un paraje solitario?

Aunque el dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó de forma concluyente que los restos corresponden a la menor desaparecida en la localidad de Chapinero, las respuestas sobre las circunstancias exactas de su muerte aún se construyen en medio de severos obstáculos forenses, vacíos institucionales y una investigación judicial que apunta a un presunto homicidio y posible desaparición forzada.

Un cuerpo momificado

La primera respuesta técnica sobre el estado del cadáver explica por qué esclarecer la causa de muerte inmediata representa un desafío científico de alta complejidad. El hallazgo se produjo durante el pasado fin de semana, cuando un trabajador rural de Sopó encontró restos humanos expuestos en un terreno apartado y notificó a la Policía.

Al momento de realizarse los actos urgentes y la inspección técnica al cadáver, los peritos se encontraron con un avanzado estado de descomposición y notorios signos de momificación:

Efectos del tiempo y el entorno silvestre: El cadáver permaneció a la intemperie durante meses en una zona agreste de la sabana cundinamarquesa. Las variaciones climáticas, la humedad y el ataque de la fauna carroñera alteraron gravemente los tejidos blandos.

Obstáculos para la identificación convencional: El deterioro imposibilitó la toma de huellas dactilares o la observación preliminar de heridas superficiales por arma cortopunzante o signos de asfixia mecánica.

Cotejo genético determinante: La certeza sobre su identidad solo fue posible luego de que Medicina Legal practicara pruebas biológicas de ADN comparadas con muestras de su madre, la señora Claudia Patricia Oliveros, quien también identificó rasgos morfológicos específicos en la osamenta.

Daniel Solarte, abogado de la familia de la víctima, explicó en declaraciones a medios de comunicación la crudeza del escenario pericial: «La parte pericial no pudo trabajar del todo porque el cadáver tenía cierto tiempo en descomposición, incluso está momificado. Entonces el tema de huellas y el tema de violencia es más difícil. Además, como fue en zona rural, hay que entender que los animales y el entorno más hostil hacen su trabajo».

La ruta del misterio: de las calles de Chapinero a una zona rural

La gran incógnita que intentan resolver los investigadores radica en la cronología y el desplazamiento de la menor. Ayelén Sofía fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025 caminando por las calles del sector de Chapinero, en el oriente de Bogotá. A partir de ese minuto, su rastro se desvaneció por completo, pese a las alertas tempranas emitidas por sus familiares.

El hecho de que su cuerpo haya aparecido en Sopó, a más de 40 kilómetros de distancia del lugar de su desaparición, evidencia que la niña no pudo haberse trasladado por sus propios medios hacia esa zona campestre y aislada. Los investigadores de policía judicial manejan varias preguntas críticas:

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¿Quién o quiénes retuvieron a la menor tras su desaparición en Bogotá?

¿Fue trasladada con vida hacia el municipio de Sopó o fue llevada al sitio únicamente para ocultar el cadáver?

¿En qué fecha aproximada ocurrió el fallecimiento dentro de este lapso de catorce meses?

La apertura del caso judicial por presunto homicidio

Frente a la evidencia de que la menor no llegó accidentalmente a ese predio y considerando los indicios de ocultamiento, la Fiscalía General de la Nación tomó la determinación de abrir formalmente el caso bajo la calificación penal más rigurosa.

«Por el momento el radicado con el cual se iniciaron todos los trabajos de investigación para el aseguramiento de la evidencia y la inspección técnica del cadáver es una hipótesis de homicidio, ese es el delito por el cual se abrió la investigación», puntualizó el abogado Solarte.

La hipótesis investigativa busca determinar si Ayelén Sofía fue víctima de una red criminal, de un agresor individual o de un hecho de desaparición forzada con desenlace fatal. Los peritos de criminalística trabajan actualmente en la búsqueda de cámaras de seguridad en las vías de salida del norte de Bogotá y en la recopilación de testimonios de habitantes de la vereda donde yacían los restos.

La polémica política por la inacción estatal

El esclarecimiento de lo ocurrido con Ayelén Sofía ha trascendido el ámbito policial para convertirse en un duro reclamo político hacia la administración distrital y los organismos de seguridad. Desde el Concejo de Bogotá se denunció que los protocolos de búsqueda de niños y adolescentes continúan fallando de manera sistemática.

La tragedia de Ayelén Sofía Páez expone con crudeza el abandono que sufren los casos de menores desaparecidos en el país, donde las primeras horas de búsqueda resultan determinantes y suelen diluirse en trámites burocráticos.

Mientras Medicina Legal avanza en estudios complementarios de antropología y patología forense para determinar científicamente la causa biológica de su muerte, la familia y la ciudadanía exigen saber la verdad completa: quién se la llevó, qué le hicieron y por qué el Estado tardó más de un año en encontrar respuestas.