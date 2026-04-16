Resumen: Un hombre fue condenado tras aceptar su responsabilidad en el abuso sexual y el intento de homicidio de una mujer en Santa Fe de Antioquia. Los hechos ocurrieron en un hotel, donde la víctima fue atacada y logró escapar lanzándose desde un balcón para pedir ayuda. El agresor fue capturado meses después y el caso avanzó hasta la sentencia.

Condenado sujeto que abusó de una mujer en Santa Fe de Antioquia: la víctima se lanzó de un balcón para salvarse

Un juez condenó a 24 años y 8 meses de prisión a Adrián Londoño, tras ser hallado responsable de un caso de violencia extrema contra una mujer en el municipio de Santa Fe de Antioquia. La decisión se produjo luego de que el procesado aceptara los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, el hombre, de 49 años, reconoció su responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento, ambos agravados. Las pruebas recopiladas por el ente acusador fueron determinantes para que el caso avanzara hasta la sentencia condenatoria.

Un encuentro que terminó en violencia

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2024, cuando el hoy condenado citó a la víctima, una mujer de 30 años, en un hotel del municipio bajo el argumento de presentarle a otra persona. Inicialmente, ambos permanecieron conversando durante varios minutos en las afueras del lugar.

Posteriormente, el hombre le propuso ingresar al establecimiento mientras continuaban esperando. Una vez dentro, la condujo hasta el segundo piso y la llevó a una habitación, donde se produjo la agresión.

Ataque dentro de la habitación

Según lo establecido en el proceso, dentro del cuarto el agresor intimidó a la mujer con un arma cortopunzante. En ese contexto, cometió el abuso sexual y le ocasionó múltiples lesiones.

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La situación se prolongó hasta que la víctima, en medio del riesgo, logró escapar del lugar. Para hacerlo, se lanzó desde un balcón del inmueble, lo que le permitió salir de la habitación y pedir ayuda.

Atención inmediata y captura del responsable

Tras su huida, la mujer fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que llegó al sitio y la trasladó a un centro asistencial, donde recibió atención médica por las heridas sufridas.

El caso continuó en investigación hasta que, en mayo de 2025, Londoño fue capturado en la ciudad de Pereira por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Condena en firme

Con la aceptación de cargos por parte del procesado, el proceso judicial avanzó hasta la emisión de la sentencia. La condena quedó en firme, estableciendo una pena superior a los 24 años de prisión por la gravedad de los delitos cometidos.

Este caso se suma a los procesos que adelantan las autoridades judiciales frente a hechos de violencia contra las mujeres, en los que se busca sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.