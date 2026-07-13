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Resumen: La Alcaldía de Medellín informó que entre 2024 y 2026 ha intervenido más de 52.000 metros de andenes mediante obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento. Además de superar la meta de mantenimiento prevista para el cuatrienio, el Distrito puso en marcha nuevos contratos por más de $22.400 millones para ampliar las intervenciones en diferentes comunas y fortalecer la movilidad peatonal en la ciudad.

Más de 52.000 metros de andenes han sido intervenidos en Medellín: estas son las zonas beneficiadas

La Alcaldía de Medellín continúa ejecutando obras para fortalecer la movilidad peatonal en distintos sectores de la ciudad. Entre 2024 y 2026, la Administración ha intervenido más de 52.000 metros de andenes, una cifra que refleja el avance de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Las intervenciones hacen parte del programa Infraestructura vial sostenible e integral, con el que el Distrito busca consolidar una red peatonal que facilite desplazamientos más seguros, accesibles, continuos e incluyentes para los ciudadanos.

Avance en las metas del cuatrienio

De acuerdo con el balance entregado por la Administración, más de 31.000 metros corresponden a obras de construcción y mejoramiento de andenes. Ese resultado representa el 96 % de la meta fijada para el cuatrienio, que contempla intervenir 32.687 metros.

En cuanto al mantenimiento, el Distrito reportó la atención de cerca de 21.000 metros de andenes, superando la meta de 20.000 metros establecida para el periodo 2024-2027.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, destacó que las vías peatonales son fundamentales para brindar recorridos más seguros a quienes se movilizan caminando y señaló que el avance logrado permite proyectar el cumplimiento de los objetivos antes de finalizar el cuatrienio.

Más de $22.400 millones para nuevas obras

Con el propósito de mantener el ritmo de las intervenciones, la Alcaldía puso en marcha dos nuevos contratos que suman una inversión superior a 22.400 millones de pesos, incluyendo las labores de obra e interventoría.

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El primero contempla recursos por más de 10.100 millones de pesos para el mantenimiento de andenes y obras complementarias. A través de este contrato se espera intervenir más de 8.000 metros de infraestructura peatonal.

Las labores se desarrollarán mediante 38 frentes de obra distribuidos en 13 comunas de Medellín. Entre las zonas priorizadas se encuentran Manrique, La Candelaria y San Javier.

Por otra parte, el segundo contrato está dirigido a la construcción y mejoramiento de nuevos tramos peatonales. Para este proyecto se destinaron más de 12.300 millones de pesos, con los que se intervendrán más de 5.500 metros de andenes.

Las obras estarán concentradas en cuatro corredores de la ciudad: dos en la comuna 16-Belén, uno en la comuna 15-Guayabal y otro en la comuna 11-Laureles/Estadio.

Buscan fortalecer la movilidad peatonal

Según explicó la Secretaría de Infraestructura Física, con los nuevos contratos será posible intervenir más de 13.500 metros adicionales de andenes, lo que permitirá ampliar la cobertura de las obras y seguir mejorando las condiciones para quienes se desplazan a pie.

La Administración Distrital señaló que estas intervenciones buscan consolidar una infraestructura peatonal más segura y accesible, facilitando la conexión entre barrios, equipamientos y servicios públicos, al tiempo que contribuyen a ofrecer recorridos continuos y con mejores condiciones para la ciudadanía.