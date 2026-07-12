Cayeron en Medellín alias ‘Mono’ y ‘Menor’, presuntos narcos requeridos en extradición por EE. UU.

Resumen: En un operativo conjunto realizado en Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA capturaron a alias ‘Mono’ y notificaron la extradición de alias ‘Menor’, dos presuntos enlaces del narcotráfico internacional requeridos por Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Según las autoridades, ambos estarían vinculados con organizaciones criminales que operan en México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron ubicados en Medellín dos presuntos integrantes de una red vinculada al narcotráfico internacional, quienes son requeridos por la justicia de ese país mediante solicitudes de extradición.

Las acciones judiciales permitieron la retención con fines de extradición de un hombre conocido con el alias de ‘Mono’, mientras que a otro señalado integrante de la organización, identificado con el alias de ‘Menor’, le fue notificada la orden de extradición.

Eran requeridos por autoridades de Estados Unidos

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, ambos son solicitados por las autoridades estadounidenses para responder por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, en el marco de una investigación adelantada por ese país.

Las diligencias fueron desarrolladas en la capital antioqueña con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con la DEA, como parte de las acciones conjuntas que buscan afectar las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

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Habrían servido de enlace con organizaciones criminales de varios países

Según la investigación citada por las autoridades, alias ‘Mono’ y alias ‘Menor’ presuntamente cumplían funciones de enlace entre organizaciones dedicadas al narcotráfico con presencia en diferentes países del continente.

En ese sentido, las pesquisas los relacionan con estructuras criminales que tendrían conexiones en México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, lo que los convertiría en piezas de interés dentro de las investigaciones internacionales contra estas redes.

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¡ ́ ! En Medellín (Antioquia), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y la @DEAHQ, retuvo con fines de extradición a alias ‘Mono’, y notificó la extradición de alias ‘Menor’,… pic.twitter.com/k00zF4Av9M — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el alcance de las actividades que, presuntamente, desarrollaban los dos requeridos ni sobre el proceso que dio origen a las solicitudes de extradición.

Continúa la cooperación internacional

El procedimiento hace parte de las acciones de cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses para enfrentar las redes dedicadas al tráfico de drogas y judicializar a las personas requeridas por cortes internacionales.

Con la captura de alias ‘Mono’ y la notificación de la extradición de alias ‘Menor’, las autoridades avanzan en los trámites correspondientes dentro del proceso judicial que determinará su eventual envío a Estados Unidos para responder por los cargos que les fueron formulados.