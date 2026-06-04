Más de 500 bienes públicos ocupados irregularmente generan preocupación en Medellín

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Resumen: El Concejo de Medellín expresó preocupación por las ocupaciones irregulares de bienes públicos y las dificultades para recuperar algunos predios del Distrito. Entre 2024 y 2026 se reportaron 553 casos, la mayoría en proceso de restitución. Durante el debate también se alertó sobre el loteo ilegal, la posible subutilización de inmuebles y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre un patrimonio público valorado en más de 5,6 billones de pesos.

La situación de los bienes públicos de Medellín volvió a ser tema de discusión en el Concejo, donde se revisó el estado del patrimonio inmobiliario de la ciudad y los retos que enfrenta su administración, recuperación y aprovechamiento.

El debate se dio en medio de recientes operativos contra presuntos integrantes de estructuras delincuenciales vinculadas al loteo ilegal, una problemática que ha reavivado las alertas sobre posibles ocupaciones indebidas de predios distritales.

Según la información presentada por la administración, entre 2024 y 2026 se han reportado 553 casos de ocupación irregular en bienes del Distrito. De estos, 484 avanzan en procesos de restitución, mientras que sobre 69 aún no hay claridad sobre su situación.

Preocupación por la recuperación de predios

La concejal Claudia Carrasquilla cuestionó las dificultades para recuperar algunos inmuebles y pidió fortalecer las labores de seguimiento y control.

«¿Por qué ustedes no han logrado? Si la persona no lo está usufructuando de manera irregular, ¿por qué no se pide? ¿Por qué no se hace ese ese seguimiento y ese control para que esos bienes sean restituidos y vuelvan a estar en cabeza del distrito de la ciudad de Medellín para poderlos explotar económicamente?», argumentó.

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Durante la discusión también se advirtió sobre las consecuencias de las ocupaciones ilegales y el loteo de terrenos públicos, fenómenos que pueden generar impactos urbanísticos, ambientales y sociales.

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En ese sentido, el concejal Brisbany Arenas insistió en la necesidad de una mayor articulación institucional, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad.

«¡Cada vez se encuentra aquí dos medellínes. La Medellín que fácilmente ustedes pueden manejar y que digamos que es, entre comillas, un sector, pero que cada vez está perdiendo control. Y la Medellín de los barrios populares, que uno dice, ¿dónde está realmente el Estado? Allí no está», destacó.

Un patrimonio de más de $5,6 billones

Las cifras expuestas durante la sesión muestran la dimensión del patrimonio inmobiliario de Medellín, cuyo valor supera los 5,6 billones de pesos.

Los concejales señalaron que aún es necesario identificar cuántos inmuebles se encuentran subutilizados, carecen de una destinación definida o presentan dificultades jurídicas y administrativas que limitan su aprovechamiento.

La Secretaría de Suministros y Servicios informó que la ciudad cuenta con un inventario de 3.765 bienes fiscales administrados con apoyo de 26 dependencias. Además, el Distrito tiene bajo su responsabilidad cerca de 34.000 andenes, 25.000 vías y calzadas, y más de 3.000 parques y zonas verdes.

La administración aseguró que actualmente adelanta procesos de restitución, recuperación de espacio público y atención de ocupaciones irregulares, mientras el Concejo insistió en la necesidad de fortalecer las herramientas de control para garantizar que estos activos cumplan una función efectiva en beneficio de la ciudadanía.