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Resumen: La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín abrió seis convocatorias públicas para conformar su programación de 2026. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 22 de junio.

¿Quiere hacer parte de la Fiesta del Libro? Medellín abrió seis convocatorias para su edición 2026

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín abrió oficialmente seis convocatorias públicas para construir la programación de su edición 2026, que se realizará entre el 11 y el 20 de septiembre en el Jardín Botánico y la zona norte de la ciudad.

A tres meses de celebrar sus 20 años, el evento cultural invita a escritores, editoriales, artistas, gestores culturales, narradores orales y profesionales del sector editorial a presentar sus propuestas hasta el próximo 22 de junio.

Las inscripciones son gratuitas y buscan garantizar la participación abierta y transparente de la ciudadanía.

Según informó la alcaldía, este año estarán habilitadas cinco categorías tradicionales: Lanzamientos de Libros, dirigida a autores y editoriales interesados en presentar sus publicaciones; Encuentro de Saberes, enfocada en el intercambio de conocimientos y experiencias; Jardín Lectura Viva, para talleres de lectura, escritura y oralidad; Cuentódromo, destinado a la narración oral y expresiones escénicas; y la Muestra Comercial, orientada a editoriales, librerías y emprendimientos relacionados con el mundo del libro.

Como novedad para esta edición, se incorpora la Rueda de Oportunidades, una nueva modalidad diseñada para fortalecer los vínculos entre actores del sector literario y editorial.

Este espacio facilitará encuentros e intercambios entre profesionales nacionales e internacionales con el propósito de promover la lectura, la escritura y la oralidad.

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El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, destacó que la intención es construir una programación diversa e incluyente que refleje la riqueza cultural de la ciudad y permita visibilizar nuevos talentos y proyectos creativos.

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Además, la estrategia Adopta a un Autor, un a de las franjas más representativas de los Eventos del Libro, continuará llevando escritores a comunas y corregimientos de Medellín para fortalecer el encuentro entre autores y comunidades lectoras.

Los interesados pueden consultar aquí, los requisitos y formularios de inscripción a través de los canales oficiales de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

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