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    ¡Más de 50 en menos de un día! SGC reporta repentino aumento de la actividad sísmica en el Puracé

    Uno de los movimientos alcanzó magnitud 4,3 y fue seguido por otro sismo durante la madrugada de este domingo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Alerta en el Cauca! Volcán Puracé cambia a naranja por aumento de su actividad
    Foto: SGC
    ¡Más de 50 en menos de un día! SGC reporta repentino aumento de la actividad sísmica en el Puracé

    Resumen: El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento de la actividad sísmica en el área de influencia del volcán Puracé, con 58 eventos registrados desde la tarde del sábado. Posteriormente, se presentó un sismo de magnitud 4,3 y otro de 2,0 durante la madrugada del domingo. El volcán y la cadena volcánica Los Coconucos continúan en alerta naranja, mientras el SGC mantiene el monitoreo y recomienda seguir sus canales oficiales.

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    La actividad sísmica en el área de influencia del volcán Puracé continuó durante la noche del sábado 29 de agosto y la madrugada del domingo 30, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un incremento en los movimientos asociados al fracturamiento de roca.

    Entre los eventos registrados posteriormente se encuentra un sismo de magnitud 4,3, ocurrido a las 11:37 p. m. del sábado. El movimiento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y fue localizado en el área de influencia del volcán, con referencia a unos 14 kilómetros de Totoró, Cauca.

    Cerca de una hora después, a las 12:29 a. m. del domingo, se presentó otro movimiento de magnitud 2,0, localizado en la misma zona y con profundidad superficial.

    El incremento comenzó durante la tarde del sábado

    El SGC había emitido una advertencia sobre el aumento de la actividad sísmica desde las 4:20 p. m. del sábado 29 de agosto.

    Según el boletín extraordinario divulgado a las 8:00 p. m., hasta ese momento se habían contabilizado 58 eventos de tipo volcano-tectónico, asociados al fracturamiento de roca. La mayor concentración se ubicó aproximadamente a 11 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, a una profundidad cercana a los 9 kilómetros.

    Uno de los eventos destacados ocurrió a las 6:18 p. m. y alcanzó una magnitud de 4,1. Fue localizado en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán, con una profundidad de 9,4 kilómetros.

    También se reportaron movimientos de magnitudes 3,9, 3,1 y 2,8, algunos de ellos sentidos por habitantes de Puracé, Totoró y Popayán.

    El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Cristian Santacoloma, se refirió al incremento registrado durante la jornada.

    “Se presentó un incremento en la actividad asociada al fracturamiento de roca dentro del área de influencia del volcán Puracé”, explicó.

    Sin cambios en otros parámetros de monitoreo

    Pese al aumento de la actividad sísmica, el SGC informó que no se habían detectado cambios en los demás parámetros utilizados para vigilar el comportamiento del sistema volcánico.

    “Permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días y no se han registrado cambios algunos después del registro de estos eventos”, explicó Santacoloma.

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    El volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos continúan en alerta naranja, nivel que corresponde a cambios importantes en los parámetros monitoreados.

    Recomendaciones a la comunidad

    El SGC recomendó consultar los boletines diarios y extraordinarios emitidos a través de sus canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    Además, desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán se recomendó evitar el acceso a las zonas altas del volcán Puracé, Curiquinga y Piocollo.

    El Servicio Geológico Colombiano continuará monitoreando la actividad e informará oportunamente cualquier cambio que pueda registrarse.

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