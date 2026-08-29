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Resumen: Un presunto motín fue reportado este sábado en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, días después de la llegada de internos de alto perfil trasladados desde otros centros penitenciarios. Ante la situación, se habría reforzado la seguridad dentro del establecimiento, mientras las autoridades verifican las circunstancias del hecho y establecen si hubo personas afectadas o daños en las instalaciones.

¡Alerta en la cárcel La Tramacúa! Reportan presunto motín tras el traslado de internos de alto perfil

Una situación de seguridad es atendida durante la tarde de este sábado en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Valledupar, conocido como La Tramacúa, luego de que se reportara un presunto motín al interior del penal.

La información conocida hasta ahora señala que el hecho estaría relacionado con la presencia de varios internos trasladados recientemente desde diferentes centros carcelarios del país. Entre ellos se encuentra Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de ‘El Señor de la Sierra’ y ‘El Patrón’.

Los traslados hacen parte de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional frente a personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil o peligrosidad, en medio de una estrategia para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.

Refuerzan la seguridad dentro del establecimiento

Ante los reportes sobre la situación, se reportó la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) para reforzar la seguridad y atender la contingencia.

🚨 | URGENTE: Ante los traslados de criminales de alta pelambre, la barbarie acaba de realizar un motín en la cárcel Tramacua de Valledupar, capital del Cesar, nuestro mandatario, el tigre @ABDELAESPRIELLA, dio orden de entrar al GOES. ¡Firmes contra el crimen! pic.twitter.com/JNGgACC4ng — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 29, 2026

La situación ha generado atención en Valledupar debido al reciente ingreso de internos procedentes de otras cárceles del país y a las medidas de seguridad implementadas en La Tramacúa.

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Sin detalles oficiales sobre el presunto motín

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente cuántos internos estarían involucrados, si hubo personas heridas, qué originó la situación o si se presentaron daños dentro del establecimiento.

Las autoridades penitenciarias deberán entregar un balance que permita conocer el alcance de lo ocurrido y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el penal.

Por ahora, los reportes sobre el supuesto amotinamiento permanecen en etapa preliminar, a la espera de información oficial que permita confirmar las circunstancias y el resultado de la intervención.