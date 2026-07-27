¡Tragedia en la vía! Motociclista murió tras violento choque contra un motocarro en Antioquia

Resumen: Un accidente entre una motocicleta y un motocarro dejó un muerto, dos heridos y el cierre de la vía entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia.

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes 27 de julio dejó una persona muerta y dos más heridas en el sector Las Peñas, sobre la vía que comunica el corregimiento de Bolombolo con el municipio de Santa Fe de Antioquia, en Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por habitantes de la zona a medios locales, el hecho involucró una motocicleta de alto cilindraje y un motocarro, que habrían colisionado por circunstancias que aún son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar.

Además de la víctima fatal, el accidente dejó dos personas lesionadas. Entre ellas se encuentra una mujer con movilidad reducida, quien, según los reportes preliminares, sufrió múltiples fracturas y recibió atención por parte de los organismos de socorro. Hasta el momento no se ha informado el estado de salud de la otra persona herida.

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Tras el siniestro, unidades de emergencia y las autoridades hicieron presencia en el sitio para atender a los afectados, realizar la inspección judicial y adelantar las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Entretanto, conductores que transitaban por el corredor vial reportaron el cierre total de la carretera en ambos sentidos mientras se desarrollaban las maniobras de atención de la emergencia y el procedimiento judicial.

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