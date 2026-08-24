Resumen: La investigación por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez, ocurrida en 2022 en el Norte de Antioquia, sumó una cuarta persona vinculada al proceso. Brayan Andrei Palacio Arango fue capturado en Bello y es señalado de custodiar la vivienda donde presuntamente estuvo retenido el profesional. Aunque ya son cuatro los procesados, el paradero del ingeniero aún no ha sido establecido.

¡Más de 4 años sin respuestas! Capturado cuarto implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo

La investigación por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida en abril de 2022 en el Norte de Antioquia, sumó una nueva captura. Se trata de Brayan Palacio, de 21 años, quien fue ubicado en el barrio El Tapón, en Bello.

De acuerdo con la investigación, Palacio tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y habría estado encargado de custodiar la vivienda de San Andrés de Cuerquia donde presuntamente permaneció retenido el ingeniero después de su desaparición.

El procedimiento fue adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, tras varios meses de investigación. Debido a que el señalado era menor de edad para la época, un juez ordenó su internamiento preventivo en el Centro de Atención Especializada La Pola, donde le fueron imputados cargos por desaparición forzada agravada.

¿Qué se sabe de la desaparición?

Andrés Camilo Peláez Yepes desapareció en abril de 2022, cuando se encontraba en San Andrés de Cuerquia realizando labores relacionadas con el proyecto Hidroituango. Según la información recopilada por las autoridades, habría sido interceptado por varios hombres que lo amenazaron con armas blancas y un revólver, lo agredieron y posteriormente lo trasladaron en un camión.

El ingeniero habría sido visto ese mismo día en una vivienda y en el vehículo en el que presuntamente fue retenido. Desde entonces, su paradero continúa sin esclarecerse.

Ya son cuatro los vinculados al proceso

Palacio se suma a Juan Fernando Tobón, alias ‘El Paisa’; Weimar Castillo, alias ‘300’, y Willinton Ortiz, alias ‘Willy’, quienes también han sido procesados por su presunta relación con la desaparición.

En el caso de Palacio, las autoridades señalan que habría participado cuando aún era menor de edad. Además, según la información conocida sobre el proceso, sería hermanastro de Willinton Ortiz.

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Anteriormente también fueron capturados José Fernando Chavarría Ramírez, alias ‘Huevito’, y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias ‘Juancito’. Ambos recuperaron la libertad en 2024.

La búsqueda del ingeniero continúa

Pese a los avances judiciales, Andrés Camilo Peláez todavía no ha sido localizado. Las autoridades han realizado diferentes labores de búsqueda y han verificado información entregada durante la investigación, pero hasta ahora no se ha establecido su paradero.

La investigación continúa con el propósito de esclarecer las circunstancias de la desaparición, determinar la participación de los señalados y obtener información que permita conocer qué ocurrió con el ingeniero.

Mientras avanza el proceso judicial, la ubicación de Andrés Camilo sigue siendo una de las principales prioridades de las autoridades y de su familia, que durante estos años ha mantenido la búsqueda para conocer su paradero.