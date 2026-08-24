Resumen: La Fuerza Pública reforzará la seguridad en El Aro, Ituango, tras el desplazamiento de familias y las amenazas contra la población. El Ejército ingresará a la zona, mientras la Policía gestionará un escuadrón de carabineros y la Fiscalía designará un funcionario especializado para acompañar a las víctimas. Además, la Gobernación ofreció recompensas de hasta $200 millones por información sobre dos señalado

¡Alerta en Ituango! Fuerza Pública se despliega en El Aro ante grave crisis de orden público

La situación de orden público en Ituango, Antioquia, llevó a las autoridades departamentales a adoptar nuevas medidas durante un Consejo de Seguridad, ante los hechos que han afectado a la población civil en el corregimiento de El Aro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que, como resultado de la reunión, el Ejército Nacional se comprometió a ingresar en las próximas horas a El Aro para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.

A esta estrategia se sumará la Policía Nacional, que gestionará la presencia de un escuadrón móvil de carabineros para fortalecer las labores de control y seguridad en la zona.

Fiscalía acompañará a las víctimas

Durante el Consejo de Seguridad también se determinó la designación de un fiscal especializado para acompañar a las víctimas y avanzar en las investigaciones relacionadas con las amenazas denunciadas contra la población civil.

La medida busca fortalecer el componente judicial frente a los hechos que han generado preocupación entre los habitantes del corregimiento, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.

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Atienden a las familias desplazadas

La situación de orden público también ha provocado el desplazamiento de familias de El Aro. Frente a esto, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango adelantan acciones de atención y acompañamiento a las personas afectadas.

El gobernador aseguró que la prioridad es proteger a los habitantes y permitir que la Fuerza Pública recupere el control de la zona.

Antioqueños, luego del Consejo de Seguridad por la situación de orden público en Ituango, el Ejército Nacional se comprometió a ingresar en las próximas horas al corregimiento de El Aro. La Policía gestionará la presencia de un escuadrón móvil de carabineros para reforzar las… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 24, 2026

Ofrecen recompensas por información

Como parte de las medidas anunciadas, la Gobernación mantiene una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar a alias Diomer, señalado de pertenecer a las Farc, y otra de hasta $100 millones por alias El Pollo, señalado de pertenecer al Clan del Golfo.

Según Rendón, ambos son señalados como responsables del desplazamiento que afecta a la población de El Aro.

Con el ingreso anunciado del Ejército, el refuerzo policial, el acompañamiento de la Fiscalía y la atención a las familias desplazadas, las autoridades buscan responder a la situación de seguridad que atraviesa este corregimiento de Ituango.