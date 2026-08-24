¡Alerta en Ituango! Fuerza Pública se despliega en El Aro ante grave crisis de orden público

Resumen: La Fuerza Pública reforzará la seguridad en El Aro, Ituango, tras el desplazamiento de familias y las amenazas contra la población. El Ejército ingresará a la zona, mientras la Policía gestionará un escuadrón de carabineros y la Fiscalía designará un funcionario especializado para acompañar a las víctimas. Además, la Gobernación ofreció recompensas de hasta $200 millones por información sobre dos señalado
La situación de orden público en Ituango, Antioquia, llevó a las autoridades departamentales a adoptar nuevas medidas durante un Consejo de Seguridad, ante los hechos que han afectado a la población civil en el corregimiento de El Aro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que, como resultado de la reunión, el Ejército Nacional se comprometió a ingresar en las próximas horas a El Aro para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.
A esta estrategia se sumará la Policía Nacional, que gestionará la presencia de un escuadrón móvil de carabineros para fortalecer las labores de control y seguridad en la zona.
Fiscalía acompañará a las víctimas
Durante el Consejo de Seguridad también se determinó la designación de un fiscal especializado para acompañar a las víctimas y avanzar en las investigaciones relacionadas con las amenazas denunciadas contra la población civil.
La medida busca fortalecer el componente judicial frente a los hechos que han generado preocupación entre los habitantes del corregimiento, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.
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Atienden a las familias desplazadas
La situación de orden público también ha provocado el desplazamiento de familias de El Aro. Frente a esto, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango adelantan acciones de atención y acompañamiento a las personas afectadas.
El gobernador aseguró que la prioridad es proteger a los habitantes y permitir que la Fuerza Pública recupere el control de la zona.
Antioqueños, luego del Consejo de Seguridad por la situación de orden público en Ituango, el Ejército Nacional se comprometió a ingresar en las próximas horas al corregimiento de El Aro. La Policía gestionará la presencia de un escuadrón móvil de carabineros para reforzar las…
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 24, 2026
Ofrecen recompensas por información
Como parte de las medidas anunciadas, la Gobernación mantiene una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar a alias Diomer, señalado de pertenecer a las Farc, y otra de hasta $100 millones por alias El Pollo, señalado de pertenecer al Clan del Golfo.
Según Rendón, ambos son señalados como responsables del desplazamiento que afecta a la población de El Aro.
Con el ingreso anunciado del Ejército, el refuerzo policial, el acompañamiento de la Fiscalía y la atención a las familias desplazadas, las autoridades buscan responder a la situación de seguridad que atraviesa este corregimiento de Ituango.
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