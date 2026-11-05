Resumen: Un incendio de grandes proporciones destruyó la noche del miércoles varias bodegas de la finca La Balsora, en la avenida Centenario del norte de Armenia. El Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la Cruz Roja y Bomberos de Circasia, controló las llamas y puso a salvo a 33 caballos de una caballeriza contigua. No hubo personas lesionadas y la causa del fuego aún se desconoce.

Más de 30 caballos se salvaron de morir en voraz incendio en una finca del norte de Armenia

Momentos de profunda angustia se vivieron la noche de este miércoles 4 de noviembre en el norte de Armenia, cuando un incendio de grandes proporciones se desató en la finca La Balsora, ubicada sobre la avenida Centenario, frente al conjunto residencial Monte Azul, en el límite con el municipio de Salento. Las llamas, visibles desde varios puntos del sector, consumieron por completo varias bodegas donde se almacenaban materiales de construcción, contiguas a una caballeriza.

De acuerdo con el reporte de medios locales como El Quindiano y 180 Grados Quindío, la rápida reacción de los organismos de socorro evitó una tragedia mayor: 33 caballos que estaban en la caballeriza fueron puestos a salvo antes de que el fuego alcanzara las instalaciones donde permanecían los animales. La escena fue dramática: mientras el fuego devoraba las bodegas, los socorristas y habitantes del sector trabajaron contrarreloj para sacar a los equinos de la zona de peligro.

Según relató El Quindiano, el Cuerpo de Bomberos de Armenia logró controlar la conflagración con dos máquinas extintoras y dos carrotanques de agua, con el apoyo de la Cruz Roja y de los Bomberos de Circasia. Además de proteger la caballeriza, los socorristas evitaron que las llamas llegaran a otra bodega donde había varias canecas de 55 galones con material inflamable, lo que habría agravado de forma considerable la emergencia, de acuerdo con el capitán Montoya, del cuerpo de Bomberos.

Vecinos corrieron a ayudar

El pánico se apoderó de quienes transitaban por la avenida Centenario y de los residentes de los conjuntos cercanos, que veían cómo crecía la columna de fuego y humo en plena noche. De acuerdo con el portal Pilas Armenia, vecinos del sector llegaron de inmediato al predio y encontraron las caballerizas envueltas en llamas, por lo que dieron aviso a los organismos de socorro y a las autoridades, que arribaron en cuestión de minutos para atender la emergencia.

A través de audios difundidos por WhatsApp, líderes del sector anunciaron que habían logrado sacar a un niño de la vivienda de la finca. También se conoció que un adulto que se encontraba en el lugar se resistía a salir de la zona, intentando recuperar algunas de sus pertenencias en medio de la emergencia.

Sin personas lesionadas y causa por establecer

Pese a la magnitud del incendio, que destruyó por completo las bodegas afectadas, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce qué provocó la conflagración y tampoco hay un balance general de las pérdidas materiales que dejó el fuego en la finca La Balsora. Se espera el reporte oficial de las autoridades, que serán las encargadas de investigar el origen de las llamas.

La avenida Centenario, en el norte de la capital quindiana, es uno de los corredores de mayor crecimiento urbanístico de Armenia, por lo que una emergencia de esta magnitud en plena noche generó alarma entre los habitantes del sector, que temían que las llamas se propagaran a las viviendas y conjuntos residenciales cercanos. El viento y la presencia de material inflamable almacenado en las bodegas hacían aún más compleja la labor de los Bomberos.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran la intensidad del fuego, con grandes llamaradas y una densa nube de humo iluminada por el resplandor naranja de la conflagración, mientras los equipos de socorro trabajaban para controlarla y evitar que se extendiera a las caballerizas y a las edificaciones aledañas.

El rescate de los 33 caballos se convirtió en la noticia alentadora de una noche que pudo terminar en tragedia, no solo por los animales que estaban en riesgo, sino por las personas que se encontraban en la finca al momento en que inició el fuego.

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Con información de El Quindiano, Pilas Armenia y 180 Grados Quindío.