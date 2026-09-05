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    ¡Más de $3.000 millones en oro! Operativo afectó las rentas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

    Las autoridades intervinieron ocho unidades productoras mineras y decomisaron maquinaria y elementos utilizados en estas actividades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Más de $3.000 millones en oro! Operativo afectó las rentas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia
    Foto: Ejército
    ¡Más de $3.000 millones en oro! Operativo afectó las rentas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

    Resumen: Durante operativos en Cáceres y Valdivia, las autoridades intervinieron ocho unidades mineras señaladas de operar ilegalmente, además de incautar maquinaria, dragas y ACPM. Las acciones, según el reporte oficial, impedirían la extracción de unos 6.100 gramos de oro mensuales y afectarían las rentas de dos subestructuras del Clan del Golfo.

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    Operaciones adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, permitieron intervenir varios puntos relacionados con la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia.

    Las acciones, según el reporte de las autoridades, estuvieron dirigidas a afectar las finanzas ilegales del Clan del Golfo y se desarrollaron en jurisdicción de los municipios de Cáceres y Valdivia.

    El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de Guarumo, en Cáceres, donde fue intervenida una unidad productora minera que, de acuerdo con las autoridades, estaría funcionando sin los permisos legales vigentes.

    Durante esta operación fueron encontrados una excavadora y una clasificadora. Los equipos fueron avaluados en más de 300 millones de pesos.

    Intervención de siete unidades mineras en Valdivia

    Una segunda acción se llevó a cabo en la vereda Cachirime, perteneciente al municipio de Valdivia. Allí, las tropas intervinieron siete unidades productoras mineras que fueron señaladas como ilegales.

    En el procedimiento también fueron inutilizadas siete dragas artesanales tipo buzo y 50 galones de ACPM. Según el reporte oficial, los elementos intervenidos tendrían un valor superior a los 200 millones de pesos.

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    Las operaciones realizadas en ambos municipios estuvieron enfocadas en afectar las actividades de explotación minera que, según las autoridades, estarían relacionadas con las economías ilícitas del Clan del Golfo.

    Impacto sobre la producción de oro

    De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, las acciones permitieron impedir la extracción de aproximadamente 6.100 gramos de oro mensuales.

    Esta producción tendría un valor cercano a los 3.000 millones de pesos, por lo que la intervención representa una afectación económica a las actividades ilícitas que, según el reporte, estarían vinculadas con las subestructuras Yeison Leudo Chaverra y Julio César Vargas del Clan del Golfo.

    Con estos procedimientos, las autoridades reportaron la intervención de unidades productoras mineras, maquinaria y elementos utilizados para estas actividades en dos municipios de Antioquia.

    El operativo fue desarrollado de manera conjunta por las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones dirigidas a combatir las rentas ilegales asociadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento.

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