¡Más de $200 millones afectados! Destruyen dos laboratorios de coca en San Luis

Resumen: En zona rural de San Luis, Antioquia, soldados destruyeron dos laboratorios que serían utilizados para procesar pasta base de coca y que pertenecerían, al parecer, a una estructura del Clan del Golfo. Durante la operación también fueron encontrados dos semilleros con 3.400 matas de coca y varios insumos para el procesamiento de alcaloides.

Una operación militar permitió ubicar y destruir dos laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en zona rural de San Luis, Antioquia. Los procedimientos se llevaron a cabo en las veredas La Cristalina y Las Margaritas, donde también fueron encontrados diferentes elementos utilizados para estas actividades.

Las labores estuvieron a cargo de soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, quienes durante la operación localizaron las dos estructuras que, según la información entregada por las autoridades, pertenecerían al parecer a la Subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo.

También encontraron cultivos de coca

Además de los laboratorios, durante la operación fueron ubicados dos semilleros que reunían 3.400 matas de coca.

En el lugar también se encontraron diferentes insumos que serían utilizados dentro del proceso de elaboración de alcaloides. Entre los elementos hallados había 516 galones de gasolina y ACPM, además de 140 kilogramos de sulfato de amonio, 150 kilogramos de urea y 100 kilogramos de cemento.

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Estos materiales fueron encontrados durante las labores desarrolladas por los militares en las dos veredas de San Luis.

#ContraLaAmenaza | En las veredas La Cristalina y Las Margaritas, de San Luis, Antioquia, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la #CuartaBrigada ubicaron y destruyeron dos laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca, que pertenecerían al… pic.twitter.com/7TUrvIToDt — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 20, 2026

Afectación a la estructura señalada

De acuerdo con el balance de la operación, la destrucción de los dos laboratorios y la ubicación de los demás elementos representa una afectación económica estimada en más de 200 millones de pesos para las capacidades logísticas y financieras de la estructura criminal a la que serían atribuidos estos lugares.

La operación se concentró en la localización de los espacios destinados al procesamiento de pasta base de coca y en la identificación de los insumos relacionados con esta actividad.

Los dos laboratorios fueron destruidos durante el procedimiento militar, en una acción que también permitió encontrar los semilleros y los materiales mencionados en la zona rural de San Luis.