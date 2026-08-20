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Resumen: El Ejército intervino dos unidades de producción minera en la vereda El Porvenir, San Luis, señaladas por explotación ilícita de yacimientos. Durante el operativo fueron incautados una excavadora, una draga artesanal, una clasificadora, tres motores de succión y 200 galones de combustible. Según las autoridades, la acción representa una afectación económica superior a $500 millones y evitaría una producción aproximada de 5.100 gramos de oro al mes, avaluada en cerca de $2.600 millones.

¡Más de $2.600 millones en oro! Ejército golpeó la minería ilegal en San Luis, Antioquia

Un operativo adelantado por el Ejército Nacional permitió intervenir dos unidades de producción minera que, según la información entregada por la institución, eran utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de San Luis, Antioquia.

La acción se desarrolló en la vereda El Porvenir, donde participaron soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada.

Durante el procedimiento, las tropas encontraron diferentes equipos y elementos empleados para las actividades de explotación minera. Entre lo incautado se encuentran una excavadora, una draga artesanal y una clasificadora.

A estos elementos se suman tres motores de succión y 200 galones de combustible, que también fueron incautados durante la intervención.

De acuerdo con el balance entregado por el Ejército, el procedimiento representa una afectación económica superior a los 500 millones de pesos para las actividades relacionadas con esta explotación minera.

Más de 5.000 gramos de oro al mes

Además del impacto económico sobre la operación intervenida, las autoridades estimaron el efecto que tendría detener la producción asociada a estas unidades mineras.

Según la información oficial, con la intervención se evitaría una producción aproximada de 5.100 gramos de oro mensuales.

Esta cantidad fue avaluada en cerca de 2.600 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo entregado por el Ejército Nacional.

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El resultado corresponde a la operación desarrollada en la zona rural de San Luis, donde las tropas identificaron las dos unidades de producción minera señaladas por la institución como destinadas a la explotación ilícita de yacimientos.

Intervención en zona rural de San Luis

La operación se concentró en la vereda El Porvenir, jurisdicción de San Luis, y estuvo a cargo de unidades militares especializadas en la protección de infraestructura energética y vial.

El procedimiento permitió retirar de estas actividades maquinaria de gran tamaño, equipos para la extracción y elementos utilizados en el funcionamiento de las unidades intervenidas.

Entre los elementos encontrados se contabilizaron:

Una excavadora.

Una draga artesanal.

Una clasificadora.

Tres motores de succión.

200 galones de combustible.

Con la intervención de los dos puntos de producción minera, el Ejército reportó una afectación económica superior a los 500 millones de pesos y calculó que se dejarían de producir alrededor de 5.100 gramos de oro cada mes, cuyo valor estimado alcanza los 2.600 millones de pesos.

El procedimiento hace parte de las acciones militares adelantadas en Antioquia contra actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. En este caso, la intervención se realizó específicamente en la vereda El Porvenir de San Luis y permitió incautar los equipos y materiales reportados por la institución.