Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres fueron enviados a prisión mientras avanza la investigación por el homicidio del dragoneante del Inpec Wilber Ferney Martínez , ocurrido el 13 de agosto en Itagüí. Según la Fiscalía, habrían utilizado un taxi para llegar al lugar del ataque y fueron capturados minutos después en Medellín, donde también fueron incautados el vehículo y el arma que presuntamente se utilizó en el crimen.

¡A prisión! Judicializan a dos hombres señalados de asesinar a un dragoneante del Inpec en Itagüí

Dos hombres señalados de participar en el homicidio de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Itagüí deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Se trata de Yesison Arenas y Emanuel Patiño, quienes fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación como posibles responsables de la muerte del dragoneante Wilber Ferney Martínez, asesinado el pasado 13 de agosto en el municipio de Itagüí, Antioquia.

La investigación está a cargo de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, quien recopiló elementos materiales probatorios que relacionarían a los dos procesados con el ataque.

El ataque ocurrió cerca de la cárcel La Paz

De acuerdo con la investigación, los dos hombres se habrían desplazado en un taxi hasta el barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz.

La Fiscalía sostiene que desde este vehículo habría descendido uno de los señalados para dirigirse hasta el punto donde se encontraba el funcionario del Inpec y atacarlo con arma de fuego.

Según los elementos recopilados durante la investigación, Arenas Torres sería quien habría accionado el arma contra Martínez, quien se encontraba de espaldas y en estado de indefensión al momento del ataque.

El arma utilizada, según la Fiscalía, sería una pistola equipada con un supresor de sonido de fabricación hechiza.

En el caso de Patiño, la investigación señala que habría cumplido el papel de conductor del taxi utilizado para llegar hasta el lugar y posteriormente abandonar la zona.

Fueron capturados minutos después

La huida habría sido corta. Unidades de la Policía Nacional ubicaron a los dos hombres minutos después en el barrio Guayabal de Medellín.

Durante el procedimiento fueron incautados tanto el taxi que presuntamente habría sido utilizado para el desplazamiento como el arma de fuego que, según la investigación, habría sido empleada en el ataque contra el dragoneante.

Estos elementos hacen parte del material recopilado por las autoridades para establecer la participación de cada uno de los procesados en el homicidio.

La Fiscalía les imputó dos delitos

Tras la judicialización, la Fiscalía General de la Nación imputó a Arenas y Patiño los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambos en circunstancias de agravación.

Los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.

Posteriormente, una juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

La investigación seguirá en manos de las autoridades para establecer las responsabilidades individuales de los dos hombres frente al homicidio del dragoneante Wilber Ferney Martínez.