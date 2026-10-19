¡Más de 15 años en cautiverio! Lora rescatada en Medellín murió por lesiones irreversibles

Resumen: Una lora frentiamarilla que permaneció más de 15 años en cautiverio murió en el CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tras ser rescatada por la Policía en una vivienda de San Antonio de Prado. El ejemplar presentaba fracturas mal consolidadas, deficiencias nutricionales y problemas de movilidad que no pudieron revertirse pese a la atención veterinaria.

Una lora frentiamarilla que permaneció durante más de 15 años en una vivienda de San Antonio de Prado murió en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El ejemplar había sido incautado por la Policía Nacional tras una denuncia ciudadana y trasladado al centro especializado, donde los profesionales encontraron afectaciones físicas que comprometían gravemente su salud y movilidad.

Durante la valoración veterinaria, el equipo identificó alas cortadas, deficiencias nutricionales, fracturas que habían sanado de forma inadecuada y alteraciones compatibles con una enfermedad metabólica ósea, que afecta la salud de los huesos. Pese a la atención recibida, los daños acumulados no pudieron revertirse y el animal murió.

Las lesiones que comprometían su movilidad

Andrés Gómez, supervisor del CAVR de fauna silvestre, describió los hallazgos clínicos del ejemplar: “alas cortadas, una condición nutricional deficiente, fracturas que habían consolidado de manera inadecuada y alteraciones compatibles con enfermedad metabólica ósea, una condición que compromete la salud de los huesos”.

La revisión también permitió establecer que la lora no podía extender completamente las patas, tenía movilidad reducida en las articulaciones de las rodillas y presentaba los dedos desviados. Además, una de sus tibias tenía una fractura. Estas condiciones dificultaban que pudiera sujetarse a las ramas y desplazarse de manera natural, movimientos fundamentales para su vida cotidiana.

El personal especializado atendió sus necesidades clínicas después del rescate, pero las lesiones eran irreversibles. Su caso evidencia las consecuencias que puede dejar la permanencia prolongada de un animal silvestre en condiciones inadecuadas.

💔 Más de 15 años de cautiverio dejaron huellas irreversibles en esta lora frentiamarilla, que llegó a nuestro CAVR tras una incautación de la Policía Nacional. 🦜 La fauna silvestre no es mascota. Respetar su naturaleza es proteger su libertad. https://t.co/mKXopBjs9c — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) October 19, 2026

460 loras frentiamarillas han ingresado al centro desde 2024

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La situación de este ejemplar se suma a los casos atendidos por el CAVR. Entre 2024 y octubre de 2026, el centro recibió 460 loras frentiamarillas mediante entregas voluntarias e incautaciones relacionadas con el tráfico ilegal de fauna silvestre.

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La cifra muestra la continuidad de una problemática que afecta a esta especie y exige la intervención de las autoridades ambientales. Los animales que llegan al centro deben pasar por evaluaciones para conocer su estado de salud y determinar la atención que requieren.

La extracción de ejemplares de su entorno natural para mantenerlos como mascotas también puede impedir que desarrollen conductas propias de la especie, como desplazarse, alimentarse y relacionarse con otros individuos. En el caso de la lora rescatada en San Antonio de Prado, las alteraciones físicas limitaban incluso movimientos básicos, como apoyarse sobre las ramas.

Autoridades piden frenar la tenencia ilegal de fauna

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá advirtió que la demanda de animales silvestres como mascotas incentiva su extracción de los ecosistemas y alimenta las cadenas de comercialización ilegal. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que no compre, venda ni mantenga estos ejemplares de manera ilegal.

La entidad recordó que la fauna silvestre necesita condiciones específicas para desarrollar sus comportamientos naturales y que los espacios domésticos no necesariamente permiten satisfacer esas necesidades. Evitar la compra de estos animales es una de las medidas para reducir la demanda que sostiene este tipo de comercio.

Quienes encuentren fauna silvestre herida o en situación de riesgo en el Valle de Aburrá pueden comunicarse con la línea 304 630 0090. Los casos de tráfico o tenencia ilegal también pueden denunciarse ante la Policía Nacional, a través de la línea 123, o mediante el correo electrónico atencionausuario@metropol.gov.co

La muerte de la lora rescatada después de más de 15 años en cautiverio vuelve a poner de relieve la importancia de proteger a los animales silvestres y evitar que sean extraídos de su entorno para permanecer en viviendas, donde pueden sufrir afectaciones que comprometan de manera permanente su salud.